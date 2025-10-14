Ричмонд
Судья КХЛ, засудивший «Автомобилист», оказался фанатом СКА

Арбитр, ошибочно засчитавший гол СКА в ворота «Автомобилиста», оказался болельщиком клуба из Петербурга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Судья видеоповтора КХЛ Максим Гордиенко, ошибочно засчитавший гол в матче СКА и «Автомобилиста», является болельщиком СКА. Об этом сообщает «Mash на спорте».

На его странице в соцсетях опубликованы фото с матчей СКА и надписи с поддержкой клуба из Санкт-Петербурга.

В интервью «Mash на спорте» Гордиенко отметил, что работа в КХЛ — не основной для него источник дохода, поэтому он не расстроится, если его уволят. Он также отметил, что узнал о своем отстранении из СМИ, а официально ему никто этого не сообщал.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге вторая и победная шайба хозяев льда была засчитана ошибочно. По завершении матча выяснилось, что шайба не пересекла линию ворот, а прошла через дыру в сетке с внешней стороны. Это официально подтвердил департамент судейства КХЛ, сообщив о пожизненном отстранении судьи, ответственном за ошибку.

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что регламент не дает возможности клубу опротестовать исход матча.

— Результат не отменяется. Нам от этого ни холодно ни жарко. У нас нет возможности его переиграть. Такой матч не переигрывается, согласно регламенту. Судьи должны правильно работать. Они, по‑моему, все изложили: кого‑то наказали, что‑то объяснили. К сожалению, таковы правила. Мы на это повлиять особо не можем. Пусть останется на их совести, — сказал Гросс «Матч ТВ».

Победа над «Автомобилистом» позволила СКА прервать серию поражений, однако команда по-прежнему за пределами зоны плей-офф в турнирной таблице.

СКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
13.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11096 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Вратари
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
1-й период
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
2-й период
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
3-й период
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Статистика
СКА
Автомобилист
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит