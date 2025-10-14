Судья КХЛ, засудивший «Автомобилист», оказался фанатом СКА

Судья видеоповтора КХЛ Максим Гордиенко, ошибочно засчитавший гол в матче СКА и «Автомобилиста», является болельщиком СКА. Об этом сообщает «Mash на спорте».
На его странице в соцсетях опубликованы фото с матчей СКА и надписи с поддержкой клуба из Санкт-Петербурга.
В интервью «Mash на спорте» Гордиенко отметил, что работа в КХЛ — не основной для него источник дохода, поэтому он не расстроится, если его уволят. Он также отметил, что узнал о своем отстранении из СМИ, а официально ему никто этого не сообщал.
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Автомобилистом» в Санкт-Петербурге вторая и победная шайба хозяев льда была засчитана ошибочно. По завершении матча выяснилось, что шайба не пересекла линию ворот, а прошла через дыру в сетке с внешней стороны. Это официально подтвердил департамент судейства КХЛ, сообщив о пожизненном отстранении судьи, ответственном за ошибку.
Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что регламент не дает возможности клубу опротестовать исход матча.
— Результат не отменяется. Нам от этого ни холодно ни жарко. У нас нет возможности его переиграть. Такой матч не переигрывается, согласно регламенту. Судьи должны правильно работать. Они, по‑моему, все изложили: кого‑то наказали, что‑то объяснили. К сожалению, таковы правила. Мы на это повлиять особо не можем. Пусть останется на их совести, — сказал Гросс «Матч ТВ».
Победа над «Автомобилистом» позволила СКА прервать серию поражений, однако команда по-прежнему за пределами зоны плей-офф в турнирной таблице.
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит