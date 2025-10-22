Матч СКА — ЦСКА 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Кризис СКА затянулся: за последний месяц петербуржцы выиграли всего 2 матча из 10. У команды Ларионова нет игры в атаке, она создает мало моментов. При этом хоккеисты СКА часто ошибаются в своей зоне, и это приводит к пропущенным голам. Перед встречей с ЦСКА армейцы с берегов Невы практически без шансов проиграли «Локомотиву» 1:3. 9-е место СКА на Западе говорит само за себя, клуб с одним из самых больших бюджетов в КХЛ может не попасть в плей-офф. Много вопросов и к Ларионову, над тренером уже висит угроза отставки.