Матч СКА — ЦСКА 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч СКА — ЦСКА начнется в 19:30 мск и пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. В прямом эфире игру покажут KHL Prime и «Кинопоиск».
Кризис СКА затянулся: за последний месяц петербуржцы выиграли всего 2 матча из 10. У команды Ларионова нет игры в атаке, она создает мало моментов. При этом хоккеисты СКА часто ошибаются в своей зоне, и это приводит к пропущенным голам. Перед встречей с ЦСКА армейцы с берегов Невы практически без шансов проиграли «Локомотиву» 1:3. 9-е место СКА на Западе говорит само за себя, клуб с одним из самых больших бюджетов в КХЛ может не попасть в плей-офф. Много вопросов и к Ларионову, над тренером уже висит угроза отставки.
В ЦСКА дела обстоят чуть лучше. 8-е место в конференции — это, конечно, не уровень топ-клуба, но красно-синие недавно одержали две победы подряд. После 1:0 с «Торпедо» они одолели минское «Динамо» 5:3. В игре с «зубрами» в состав вернулся форвард Спронг, к которому у главного тренера Никитина были претензии. Легионер сделал дубль, всего у него 16 очков в 15 матчах. У ЦСКА по-прежнему хорошо работает большинство, в последних 5 матчах москвичи 7 раз отличились при розыгрыше лишнего. У СКА за этот период только две шайбы.
В прошлом сезоне СКА выиграл три армейских дерби из 4. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что шансы у команд в этой встрече равны. Победа СКА в основное время стоит 2,60, а победа ЦСКА — 2,50. На тотал меньше 5,5 предлагают коэффициент 1,67, на тотал больше 5,5 — 2,25. Ничья в основное время оценивается в 4,10.