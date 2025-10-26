Ричмонд
«Торпедо» — «Автомобилист» 26 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 26 октября, «Торпедо» встречается с «Автомобилистом» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Торпедо"

Матч «Торпедо» — «Автомобилист» начнется в 17:00 мск и пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и KHL Prime.

В октябре «Торпедо» чаще проигрывает, чем выигрывает. у команды 4 победы и 7 поражений. Хуже всего было в Минске, там нижегородцы пропустили 7 шайб. Команда Исакова только что вернулась из Тольятти, там она уступила «Ладе 2:3 по буллитам. Тем не менее, набранных очков в сентябре хватает, чтобы идти на третьем месте на Западе. При этом “Торпедо” пропустило больше шайб, чем забросило: 58 против 56. Нижегородцы недавно усилили атаку, подписав Принса, у 32-летнего хоккеиста 3 гола в 5 матчах.

«Автомобилист» чуть сбавил обороты в последнее время, но сохраняет третье место на Востоке. После 4 матчей на выезде, где уральцы взяли только три очка, команда Заварухина обыграла дома «Трактор» 5:3. Несмотря на большое количество травмированных в начале сезона, у «Авто» все хорошо и с атакой (59 голов) и с обороной. У уральцев новых подписаний нет, зато в команду недавно вернулся Голышев после отстранения за допинг. Лучшим бомбардиром команды является защитник Блэкер, у него 16 очков в 20 матчах.

«Торпедо» и «Автомобилист» еще не встречались в этом сезоне. В прошлой регулярке команды обменялись домашними победами. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры считают, что в этом матче нет фаворита. На победу «Торпедо» в основное время предлагают коэффициент 2,75, на победу «Автомобилиста» — 2,30. Тотал меньше 5,5 стоит 1,65, тотал больше 5,5 — 2,24.

Торпедо
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
26.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный
Главные тренеры
Алексей Исаков
Николай Заварухин
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит