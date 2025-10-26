«Торпедо» — «Автомобилист» 26 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В октябре «Торпедо» чаще проигрывает, чем выигрывает. у команды 4 победы и 7 поражений. Хуже всего было в Минске, там нижегородцы пропустили 7 шайб. Команда Исакова только что вернулась из Тольятти, там она уступила «Ладе 2:3 по буллитам. Тем не менее, набранных очков в сентябре хватает, чтобы идти на третьем месте на Западе. При этом “Торпедо” пропустило больше шайб, чем забросило: 58 против 56. Нижегородцы недавно усилили атаку, подписав Принса, у 32-летнего хоккеиста 3 гола в 5 матчах.