«Ак Барс» — «Металлург» 29 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Ак Барс» пережил сентябрьский кризис, сохранил главного тренера Гатиятулина и резко прибавил. Сейчас у казанцев серия из 10 побед, в том числе над ЦСКА и «Локомотивом». В двух последних матчах «барсы» взяли 4 очка с «Адмиралом». Такой рывок позволил «Ак Барсу» взлететь на второе место в Восточной конференции, выше только сегодняшний соперник — «Металлург». Сам Гатиятулин не очень доволен последней игрой с «Адмиралом», там у казанцев многое не получалось. «Ак Барс» уступал 1:2 и спастись от поражения удалось, только сняв вратаря в самом конце. Новичок Хмелевски начал забивать, на его счету 4 шайбы за «Ак Барс».