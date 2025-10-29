«Ак Барс» — «Металлург» 29 октября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Игра «Ак Барс» — «Металлург» начнется в 19:00 мск и пройдет на «Татнефть Арене» в Казани. В прямом эфире игру покажут КХЛ ТВ и «Кинопоиск».
«Ак Барс» пережил сентябрьский кризис, сохранил главного тренера Гатиятулина и резко прибавил. Сейчас у казанцев серия из 10 побед, в том числе над ЦСКА и «Локомотивом». В двух последних матчах «барсы» взяли 4 очка с «Адмиралом». Такой рывок позволил «Ак Барсу» взлететь на второе место в Восточной конференции, выше только сегодняшний соперник — «Металлург». Сам Гатиятулин не очень доволен последней игрой с «Адмиралом», там у казанцев многое не получалось. «Ак Барс» уступал 1:2 и спастись от поражения удалось, только сняв вратаря в самом конце. Новичок Хмелевски начал забивать, на его счету 4 шайбы за «Ак Барс».
«Металлург» прилетел в Казань из Омска, где расправился с «Авангардом» 4:1. Победную точку в матче поставил Ткачев, ранее игравший за «ястребов». У «Магнитки» всего 2 поражения в последних 11 матчах, она закономерно лидирует на Востоке. «Металлург» забил 81 гол за 20 матчей (у «Ак Барса» — 58). При этом звездные новички Толчинский и Кузнецов пока не вписались в игру команды. Есть вопросы и по вратарской линии, Смолин и Набоков не так надежны, как хотелось бы главному тренеру Разину.
«Металлург» и «Ак Барс» уже трижды встречались в этом сезоне. Сначала по буллитам победила «Магнитка». Она же была сильнее в Казани — 6:3. А месяц назад «Ак Барс» взял реванш в гостях — 4:3. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. Победа «Ак Барса» в основное время стоит 2,65, а победа «Металлурга» — 2,45. На тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,86, а на тотал больше 5,5 — 1,98.