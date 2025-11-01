Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
2
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.00
П2
40.00
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.66
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.71
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.93
X
4.95
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.39
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.46
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.53
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.39
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.35
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.35
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2

«Салават Юлаев» — «Локомотив» 2 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В воскресенье, 2 ноября, «Салават Юлаев» примет «Локомотив» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» начнется в 14:30 мск и пройдет на «Уфа Арене». В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и KHL Prime.

«Салават Юлаев» сейчас — одна из самых «горячих» команд в КХЛ. Уфимцы, от которых уже практически ничего не ждали в этом сезоне, выиграли 5 матчей подряд. В этот период они забили 21 гол и пропустили всего 6. Интересно, что перед этим команда Козлова проиграла 5 матчей подряд. Дела в Уфе постепенно налаживаются, «зеленые» выменяли Броссо и подписали Ремпала, игравшего за «Салават» в прошлом сезоне. А 18-летний Жаровский признан лучшим новичком месяца, у форварда 14 (5+9) очков в 13 матчах. После 20 матчей «Салават Юлаев» с 18 очками занимает 8-е место на Востоке.

«Локомотив» в пятницу победил СКА 3:2 и теперь единолично лидирует на Западе. Ярославцы много играли в меньшинстве, но смогли отбиться, в том числе в формате 3 на 5. Главный тренер Хартли многим остался доволен, единственное, у «Локо» пока не идет игра в большинстве. Команда занимает 21-е место в КХЛ по реализации лишнего — 11%. «Локомотив» забил 8 голов в большинстве и два пропустил. В октябре ярославцы провели 11 матчей и выиграли 7 из них.

Весной 2025-го «Салават Юлаев» и «Локомотив» встречались в плей-офф, ярославцы забрали ту серию в пяти матчах. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры считают гостей фаворитом в этой встрече. Победа «Локомотива» в основное время стоит 1,69, а победа «Салавата Юлаева» — 4,60. Тотал меньше 5,5 оценивается в 1,57, а тотал больше 5,5 — в 2,30.

Хоккей. КХЛ
02.11
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.42
П2
1.66