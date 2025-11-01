«Салават Юлаев» — «Локомотив» 2 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» начнется в 14:30 мск и пройдет на «Уфа Арене». В прямом эфире игру покажут «Кинопоиск» и KHL Prime.



«Салават Юлаев» сейчас — одна из самых «горячих» команд в КХЛ. Уфимцы, от которых уже практически ничего не ждали в этом сезоне, выиграли 5 матчей подряд. В этот период они забили 21 гол и пропустили всего 6. Интересно, что перед этим команда Козлова проиграла 5 матчей подряд. Дела в Уфе постепенно налаживаются, «зеленые» выменяли Броссо и подписали Ремпала, игравшего за «Салават» в прошлом сезоне. А 18-летний Жаровский признан лучшим новичком месяца, у форварда 14 (5+9) очков в 13 матчах. После 20 матчей «Салават Юлаев» с 18 очками занимает 8-е место на Востоке.



«Локомотив» в пятницу победил СКА 3:2 и теперь единолично лидирует на Западе. Ярославцы много играли в меньшинстве, но смогли отбиться, в том числе в формате 3 на 5. Главный тренер Хартли многим остался доволен, единственное, у «Локо» пока не идет игра в большинстве. Команда занимает 21-е место в КХЛ по реализации лишнего — 11%. «Локомотив» забил 8 голов в большинстве и два пропустил. В октябре ярославцы провели 11 матчей и выиграли 7 из них.



Весной 2025-го «Салават Юлаев» и «Локомотив» встречались в плей-офф, ярославцы забрали ту серию в пяти матчах. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.



Букмекеры считают гостей фаворитом в этой встрече. Победа «Локомотива» в основное время стоит 1,69, а победа «Салавата Юлаева» — 4,60. Тотал меньше 5,5 оценивается в 1,57, а тотал больше 5,5 — в 2,30.