Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.35
П2
3.37
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.96
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.71
X
4.73
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
07.11
Баффало
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.45
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
07.11
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.41
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
07.11
Каролина
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
07.11
Нью-Джерси
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
07.11
Питтсбург
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
07.11
Даллас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.71
П2
3.39
Хоккей. НХЛ
07.11
Нэшвилл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

«Локомотив» — «Спартак» 6 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В четверг, 6 ноября, «Локомотив» примет «Спартак» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК «Локомотив»

Матч «Локомотив» — «Спартак» начнется в 19:00 мск и пройдет на «Арене 2000» в Ярославле. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске».

«Локомотив» продолжает побеждать и лидировать в Западной конференции. Обладатель Кубка Гагарина выиграл 6 матчей из последних 7 — причем все в основное время. 2 ноября ярославцы справились с набравшим ход «Салаватом Юлаевым» в Уфе — 4:1. У «Локо» отличились все лидеры: Шалунов набрал три очка, Сурин, Гернат и Радулов забросили по шайбе. Команда Хартли перебросала «Салават» 37:16, такая разница тоже подтверждает большое преимущество чемпиона КХЛ. «Локомотив» — не самый результативный клуб в лиге, но лучший по игре в обороне. Ярославцы пропустили всего 43 гола в 22 матчах.

«Спартак» удивил в двух последних матчах. Красно-белые два раза в гостях играли с «Сочи» и взяли только два очка, победив во второй встрече в овертайме. По словам главного тренера Жамнова, у «Спартака» сейчас много травмированных, а тут еще и Ружичка с Ярошем заболели. Из хороших новостей — в команду скоро вернется Морозов, отбывший дисквалификацию из-за допинга. «Спартак» остался на 6-м месте в таблице Запада, до «Локомотива» при этом всего 5 очков. Интересно, что красно-белые пропускаю чаще, чем забивают: разница шайб 67−70.

«Локомотив» и «Спартак» проведут 4 матча в регулярном чемпионате, сегодня пройдет их первая встреча в сезоне. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам льда. Победа «Локомотива» в основное время стоит 1,80, а победа «Спартака» — 3,90. По голам ясности меньше: на тотал меньше 5,5 дают 1,83, на тотал больше 5,5 — 2,02.

Локомотив
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
6.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Алексей Жамнов
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит