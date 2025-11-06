«Локомотив» — «Спартак» 6 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Локомотив» — «Спартак» начнется в 19:00 мск и пройдет на «Арене 2000» в Ярославле. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Кинопоиске».
«Локомотив» продолжает побеждать и лидировать в Западной конференции. Обладатель Кубка Гагарина выиграл 6 матчей из последних 7 — причем все в основное время. 2 ноября ярославцы справились с набравшим ход «Салаватом Юлаевым» в Уфе — 4:1. У «Локо» отличились все лидеры: Шалунов набрал три очка, Сурин, Гернат и Радулов забросили по шайбе. Команда Хартли перебросала «Салават» 37:16, такая разница тоже подтверждает большое преимущество чемпиона КХЛ. «Локомотив» — не самый результативный клуб в лиге, но лучший по игре в обороне. Ярославцы пропустили всего 43 гола в 22 матчах.
«Спартак» удивил в двух последних матчах. Красно-белые два раза в гостях играли с «Сочи» и взяли только два очка, победив во второй встрече в овертайме. По словам главного тренера Жамнова, у «Спартака» сейчас много травмированных, а тут еще и Ружичка с Ярошем заболели. Из хороших новостей — в команду скоро вернется Морозов, отбывший дисквалификацию из-за допинга. «Спартак» остался на 6-м месте в таблице Запада, до «Локомотива» при этом всего 5 очков. Интересно, что красно-белые пропускаю чаще, чем забивают: разница шайб 67−70.
«Локомотив» и «Спартак» проведут 4 матча в регулярном чемпионате, сегодня пройдет их первая встреча в сезоне. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам льда. Победа «Локомотива» в основное время стоит 1,80, а победа «Спартака» — 3,90. По голам ясности меньше: на тотал меньше 5,5 дают 1,83, на тотал больше 5,5 — 2,02.
Боб Хартли
Алексей Жамнов
