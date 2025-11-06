«Локомотив» — «Спартак» 6 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

«Спартак» удивил в двух последних матчах. Красно-белые два раза в гостях играли с «Сочи» и взяли только два очка, победив во второй встрече в овертайме. По словам главного тренера Жамнова, у «Спартака» сейчас много травмированных, а тут еще и Ружичка с Ярошем заболели. Из хороших новостей — в команду скоро вернется Морозов, отбывший дисквалификацию из-за допинга. «Спартак» остался на 6-м месте в таблице Запада, до «Локомотива» при этом всего 5 очков. Интересно, что красно-белые пропускаю чаще, чем забивают: разница шайб 67−70.