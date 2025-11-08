Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.91
П2
3.54
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.31
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.36
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
09.11
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.41
Хоккей. НХЛ
09.11
Монреаль
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
09.11
Рейнджерс
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.58
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
09.11
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.38
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
09.11
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.43
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
09.11
Торонто
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.78
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Лада
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
0
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2

«Динамо» Москва — СКА 8 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В субботу, 8 ноября, «Динамо» Москва примет СКА в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч «Динамо» Москва — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».

В Москве сегодня померяются силами «Динамо» и СКА. У бело-голубых все прекрасно, они выиграли 6 последних матчей и поднялись на 4-е место в Западной конференции. СКА пока за пределами зоны плей-офф, и это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба, приглашая Ларионова. Пока что у армейцев побед меньше, чем поражений. 4 дня назад они уступили дома московскому «Динамо» 1:2, после этого была победа в овертайме над «Шанхаем» 3:2. Защитник Мерфи в той игре набрал три очка и забил победный гол. Ларионов рассказал, что турнирное положение давит на команду, но упрощать хоккей он не планирует.

У «Динамо» более прагматичный подход. Команда Кудашова может в случае необходимости подстроиться под соперника и сыграть от обороны. Тем более с таким вратарем, как Подъяпольский. Последняя игра с «Ладой», правда, голкиперу не удалась он пропустил три шайбы после 24 бросков. Но «Динамо» все равно победило в серии буллитов. У бело-голубых нет ярко выраженного снайпера, сразу у 5 хоккеистов по 6 шайб. У СКА 9 голов забил Короткий, сейчас он восстанавливается от травмы. Также выбыли из строя Зайцев и Романов.

Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

На победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов букмекеры предлагают коэффициент 1,57, на победу СКА — 2,47. Тотал меньше 5,5 стоит 1,70, тотал больше 5,5 — 2,20. Поставить на то, что «Динамо» выиграет во всех периодах, можно за 8,60.

Динамо М
0:0
0:0, 0:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Ларионов
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит