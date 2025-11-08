«Динамо» Москва — СКА 8 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Матч «Динамо» Москва — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «ВТБ Арене». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».
В Москве сегодня померяются силами «Динамо» и СКА. У бело-голубых все прекрасно, они выиграли 6 последних матчей и поднялись на 4-е место в Западной конференции. СКА пока за пределами зоны плей-офф, и это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба, приглашая Ларионова. Пока что у армейцев побед меньше, чем поражений. 4 дня назад они уступили дома московскому «Динамо» 1:2, после этого была победа в овертайме над «Шанхаем» 3:2. Защитник Мерфи в той игре набрал три очка и забил победный гол. Ларионов рассказал, что турнирное положение давит на команду, но упрощать хоккей он не планирует.
У «Динамо» более прагматичный подход. Команда Кудашова может в случае необходимости подстроиться под соперника и сыграть от обороны. Тем более с таким вратарем, как Подъяпольский. Последняя игра с «Ладой», правда, голкиперу не удалась он пропустил три шайбы после 24 бросков. Но «Динамо» все равно победило в серии буллитов. У бело-голубых нет ярко выраженного снайпера, сразу у 5 хоккеистов по 6 шайб. У СКА 9 голов забил Короткий, сейчас он восстанавливается от травмы. Также выбыли из строя Зайцев и Романов.
Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.
На победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов букмекеры предлагают коэффициент 1,57, на победу СКА — 2,47. Тотал меньше 5,5 стоит 1,70, тотал больше 5,5 — 2,20. Поставить на то, что «Динамо» выиграет во всех периодах, можно за 8,60.
Алексей Кудашов
Игорь Ларионов
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит