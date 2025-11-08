«Динамо» Москва — СКА 8 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

В Москве сегодня померяются силами «Динамо» и СКА. У бело-голубых все прекрасно, они выиграли 6 последних матчей и поднялись на 4-е место в Западной конференции. СКА пока за пределами зоны плей-офф, и это явно не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба, приглашая Ларионова. Пока что у армейцев побед меньше, чем поражений. 4 дня назад они уступили дома московскому «Динамо» 1:2, после этого была победа в овертайме над «Шанхаем» 3:2. Защитник Мерфи в той игре набрал три очка и забил победный гол. Ларионов рассказал, что турнирное положение давит на команду, но упрощать хоккей он не планирует.