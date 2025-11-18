Ричмонд
«Ак Барс» — ЦСКА 18 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 18 ноября, ЦСКА сыграет в Казани с «Ак Барсом» в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Ак Барс"

Матч «Ак Барс» — ЦСКА начнется в 19:00 мск и пройдет на «Татнефть Арене». В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск».

В списке главных претендентов на победу в Кубке Гагарина ЦСКА сейчас котируется выше «Ак Барса». Армейцы идут третьими в рейтинге букмекеров, казанцы седьмыми. При этом в регулярном чемпионате ЦСКА занимает лишь 9-е место на Западе, тогда как «Ак Барс» — второй в Восточной конференции.

Казанцы недавно выдали серию из 11 побед, в ноябре же поражений больше, чем побед. Два дня назад «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» 3:7, причем четыре шайбы пропустил уже в первом периоде. В этом сезоне не пошла игра у вратаря Бердина, появилась информация, что казанцы хотят с ним расстаться. Похожие инсайды есть и по форварду Барабанову, у него 3 гола и 16 очков в 26 матчах. Лучшим бомбардиром «Ак Барса» остается защитник Миллер, на его счету 10 голов и 13 передач.

У ЦСКА ноябрь пока тоже не задался: 2 победы и 5 поражений. В недавно начавшемся гостевом турне армейцы уступили сначала «Нефтехимику» 2:3, а затем «Северстали» 3:4 в овертайме. Красно-синие поменяли вратаря Мартина на Самонова. Новый голкипер отразил 18 бросков из 22 с «Северсталью». В ЦСКА больше всех очков набирает Спронг, у форварда 12 голов и 16 передач. Армейцы, но одно очко отстают от СКА в борьбе за 8-е место, при этом они провели на одну игру больше.

ЦСКА и «Ак Барс» уже встречались в этом сезоне в октябре. В московском матче сильнее были казанцы — 3:2. Результаты всех матчей и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу «Ак Барса» в основное время предлагают коэффициент 2,30, на победу ЦСКА — 2,85. Тотал больше 4,5 стоит 1,69, тотал меньше 4,5 — 2,22.

Ак Барс
0:0
0:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
18.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Игорь Никитин
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит