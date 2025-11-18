«Ак Барс» — ЦСКА 18 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У ЦСКА ноябрь пока тоже не задался: 2 победы и 5 поражений. В недавно начавшемся гостевом турне армейцы уступили сначала «Нефтехимику» 2:3, а затем «Северстали» 3:4 в овертайме. Красно-синие поменяли вратаря Мартина на Самонова. Новый голкипер отразил 18 бросков из 22 с «Северсталью». В ЦСКА больше всех очков набирает Спронг, у форварда 12 голов и 16 передач. Армейцы, но одно очко отстают от СКА в борьбе за 8-е место, при этом они провели на одну игру больше.