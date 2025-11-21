Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
22.11
Баффало
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.72
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.11
Питтсбург
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.11
Виннипег
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.38
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Роман Ротенберг ответил, готов ли возглавить московское «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли он стать главным тренером бело-голубых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Ранее «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова он возглавлял клуб с 2021 года. В прошлом сезоне 54-летний специалист помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).

«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У “Динамо” лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что “Динамо” станет чемпионом, и мы все будем помогать», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.

Роман Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25» с 2023 года. Также он работал главным тренером СКА с 2022-го по 2025 год.

В этом сезоне московское «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В следующем матче бело-голубые 24 ноября дома сыграют против хабаровского «Амура».