Роман Ротенберг ответил, готов ли возглавить московское «Динамо»

«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У “Динамо” лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что “Динамо” станет чемпионом, и мы все будем помогать», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.