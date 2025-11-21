Роман Ротенберг ответил, готов ли возглавить московское «Динамо»

Ранее «Динамо» отправило в отставку Алексея Кудашова он возглавлял клуб с 2021 года. В прошлом сезоне 54-летний специалист помог команде во второй раз в истории победить в регулярном чемпионате КХЛ и завоевать Кубок континента. В плей-офф бело-голубые дошли до полуфинала Кубка Гагарина, уступив в пяти матчах челябинскому «Трактору» (1−4).
«Соглашусь ли, если руководство предложит стать главным тренером? Вы мне это предлагаете? Я сейчас сконцентрирован на сборной России. Готовимся к Кубку Первого канала, все мысли только об этом. У “Динамо” лучшие болельщики, лучшая арена, замечательная инфраструктура, сильные игроки. Я верю, что “Динамо” станет чемпионом, и мы все будем помогать», — приводит слова Ротенберга Metaratings.ru.
Роман Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25» с 2023 года. Также он работал главным тренером СКА с 2022-го по 2025 год.
В этом сезоне московское «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В следующем матче бело-голубые 24 ноября дома сыграют против хабаровского «Амура».