ЦСКА — СКА 24 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

Сегодня, 22 ноября, ЦСКА и СКА померятся силами в чемпионате КХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: ХК ЦСКА

Матч ЦСКА — СКА начнется в 19:30 мск и пройдет на «ЦСКА Арене». В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск».

ЦСКА и СКА привыкли видеть себя в лидерах Западной конференции и КХЛ, но вот уже второй сезон подряд топ-клубы никак не могут выйти из кризиса. Смена тренеров пока тоже не помогла. Никитин, который привел к чемпионству «Локомотив», пытается научить своему хоккею игроков ЦСКА. Пока поражений больше, чем побед, армейцы занимают 8-е место на Западе. Красно-синие не угадали с основным вратарем, поэтому по ходу сезона пришлось менять Мартина на Самонова из «Салавата Юлаева». ЦСКА 4 дня назад проиграл в Минске 2:5, всего у команды Никитина 3 поражения в последних 5 матчах.

У СКА был недельный перерыв. Возможно, он пришелся не совсем вовремя, ведь команда Ларионова выиграла 4 из 5 последних матчей. Причем соперники были приличные: «Шанхай», московское «Динамо», «Авангард» и «Металлург». Пока этого не хватило, чтобы подняться с 9-го места на Западе, но до ЦСКА всего одно очко. При этом у петербуржцев 3 матча в запасе. СКА тоже обновляет состав по ходу сезона, взяв Савикова, Дюбе и Лайпсика. У Ларионова раскрываются молодые хоккеисты, недавно очки стали приносить Дишковский, Лутфуллин, до травмы был очень хорош 19-летний форвард Короткий. Главная проблема СКА — низкая результативность, всего 71 гол в 26 играх. У ЦСКА дела в атаке еще хуже: 75 шайб в 29 играх.

ЦСКА и СКА один раз уже встречались в этом сезоне. В Санкт-Петербурге сильнее была команда Никитина — 4:3. Результаты всех игр и календарь КХЛ вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, сегодня у москвичей тоже чуть больше шансов. Победа ЦСКА оценивается в 2,13, тогда как победа СКА — в 3,10. Много голов тут не ждут тотал меньше 5,5 стоит 1,59. тотал меньше 4,5 — 2,24.

