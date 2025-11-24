ЦСКА — СКА 24 ноября 2025 года: где смотреть, во сколько начало, все об игре

У СКА был недельный перерыв. Возможно, он пришелся не совсем вовремя, ведь команда Ларионова выиграла 4 из 5 последних матчей. Причем соперники были приличные: «Шанхай», московское «Динамо», «Авангард» и «Металлург». Пока этого не хватило, чтобы подняться с 9-го места на Западе, но до ЦСКА всего одно очко. При этом у петербуржцев 3 матча в запасе. СКА тоже обновляет состав по ходу сезона, взяв Савикова, Дюбе и Лайпсика. У Ларионова раскрываются молодые хоккеисты, недавно очки стали приносить Дишковский, Лутфуллин, до травмы был очень хорош 19-летний форвард Короткий. Главная проблема СКА — низкая результативность, всего 71 гол в 26 играх. У ЦСКА дела в атаке еще хуже: 75 шайб в 29 играх.