«Сибирь» прервала трехматчевую победную серию «Авангарда»: видео

У хозяев два гола забил Семен Кошелев, также по два очка на счету Тэйлора Бека (0+2), Егора Аланова (0+2) и Антона Косолапова (1+1). У гостей по два очка набрали Константин Окулов (1+1) и Майкл Маклауд (0+2).
Новосибирский клуб прервал серию омичей из трех побед подряд. Исход матча прокомментировал главный тренер омской команды Ги Буше.
«Мы знали, что сегодня противник будет в огне, они будут настроены. У них вернулся Тейлор Бек в состав, у них новые игроки, у них новый тренер, и в целом атмосфера всегда в их арене просто потрясающая, поэтому мы понимали, что они будут полностью к нам готовыми, и они выйдут заряженными», — сказал Ги Буше после игры.
«В третьем периоде мы просто недостаточно создавали, мы не так грамотно распоряжались или двигали шайбы, где-то мы пытались сыграть покрасивее, где-то, может быть, перемудрили, играли по периметру, не так остро действовали, как должны были. И, может быть, не выдержали того натиска, который предложил противник, потому что они действительно выкладывались, они работали очень усердно», — добавил главный тренер омичей.
Новосибирский клуб по ходу сезона сменил главного тренера. Вячеслава Буцаева на этом посту сменил Ярослав Люзенков.
«Сибирь» набрала 28 очков и остается на последнем месте в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 45 очками занимает третью строчку. В следующем матче новосибирский клуб 19 декабря примет «Адмирал» из Владивостока, «Авангард» днем раньше на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Антон Красоткин
Никита Серебряков
(00:00-04:36)
Никита Серебряков
(04:51-57:05)
Никита Серебряков
(58:57-59:10)
Никита Серебряков
(c 59:59)
04:51
Михаил Абрамов
07:14
Скотт Уилсон
07:57
Эндрю Потуральски
(Майкл Маклауд, Константин Окулов)
09:42
Джозеф Чеккони
13:11
Клим Костин
19:29
Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Антон Косолапов)
19:47
Артем Блажиевский
20:44
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
29:01
Федор Гордеев
32:49
Семен Кошелев
(Егор Аланов)
37:33
Алексей Яковлев
39:02
Константин Окулов
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
49:34
Клим Костин
59:59
Чэйз Приски
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит