Вратарь «Металлурга» Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила об изменениях в составе сборной молодых звезд лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заболевшего вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина в составе команды KHL U23 Stars заменит голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков. Для 22-летнего вратаря, который выигрывал Кубок Гагарина и признавался самым ценным игроком плей-офф, это будет дебют на Матче звезд КХЛ.

В нынешнем сезоне Набоков провел 30 матчей, в которых одержал 21 победу, отражая 90,2% бросков с коэффициентом надежности 2,66. Права на вратаря принадлежат клубу НХЛ «Колорадо», который оставил его в «Металлурге» в аренде до конца сезона.

Звездный уикенд пройдет в Екатеринбурге с 7 по 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: сборная молодых звезд (KHL U23 Stars), сборная российских звезд (KHL RUS Stars), сборная звезд-легионеров (KHL World Stars) и сборная звезд Урала (KHL Ural Stars), составленная из игроков екатеринбургского «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга», челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева».

В программе первого игрового дня запланированы конкурсы мастер‑шоу и два матча мини‑турнира. Во второй день пройдет вторая часть мастер‑шоу, игра за третье место и финал.

Лада
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
3.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3723 зрителя
Главные тренеры
Павел Десятков
Андрей Разин
Вратари
Иван Бочаров
(00:00-57:46)
Илья Набоков
(00:00-23:17)
Илья Набоков
(23:19-45:11)
Илья Набоков
(c 45:31)
1-й период
01:26
Иван Савчик
08:05
Александр Петунин
(Артем Минулин, Макар Хабаров)
16:36
Алексей Маклюков
2-й период
23:19
Райли Савчук
23:19
Райли Савчук
26:57
Андрей Алтыбармакян
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
27:17
Иван Савчик
35:49
Артемий Кузнецов
37:57
Никита Михайлис
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
39:49
Никита Сетдиков
3-й период
44:58
Никита Михайлис
(Егор Яковлев, Александр Петунин)
45:31
Дмитрий Кугрышев
52:34
Роман Канцеров
Статистика
Лада
Металлург Мг
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит