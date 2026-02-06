Вратарь «Металлурга» Набоков сыграет в Матче звезд КХЛ

В нынешнем сезоне Набоков провел 30 матчей, в которых одержал 21 победу, отражая 90,2% бросков с коэффициентом надежности 2,66. Права на вратаря принадлежат клубу НХЛ «Колорадо», который оставил его в «Металлурге» в аренде до конца сезона.