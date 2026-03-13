Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина

«К основным претендентам на победу в Кубке Гагарина я бы отнес ярославский “Локомотив”, магнитогорский “Металлург” и “Автомобилист” из Екатеринбурга. Омский “Авангард” тоже будет биться, но у них видны большие перепады в игре. Думаю, что и ЦСКА может выстрелить. Они показывают, конечно, не феноменальную игру, но, по крайней мере, у них есть результат. Это достаточно твердая по игре команда, которая работает и бьется на площадке. И к тому же после Нового года у нее хорошо играет вратарь Дмитрий Гамзин.