Стало известно расписание финальной серии Кубка Гагарина

В решающей серии сойдутся ярославский «Локомотив», который является действующим чемпионом КХЛ, и казанский «Ак Барс». Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая, следующие два матча состоятся в Казани — 15 и 17 мая.
При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль). В будние дни матчи будут начинаться в 19:00 по московскому времени, в выходные — в 14:30.
«Локомотив» и «Ак Барс» играли между собой в первом в истории финале Кубка Гагарина в 2009 году. Тогда в семиматчевой серии победу одержала команда из Татарстана.
В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» в семи матчах обыграл омский «Авангард», отыгравшись по ходу серии со счета 1−3. «Ак Барс» в пяти матчах победил магнитогорский «Металлург».