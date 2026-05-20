КХЛ объявила имена претендентов на приз лучшему новичку сезона

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За приз поборются нападающие Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Матвей Поляков (СКА) и Михаил Федоров («Металлург» Магнитогорск). Обладатель премии имени Черепанова определится голосованием клубов.

Александр Жаровский провел 69 матчей и набрал 44 (16+28) очка. Он трижды получал приз лучшему новичку месяца. Михаил Федоров в 66 играх набрал 16 (девять+семь) очков, на счету Матвея Полякова 68 матчей и 29 (16+13) очков. Поляков дважды признавался лучшим новичком месяца, забрав два последних месяца регулярного чемпионата — февраль и март.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая 2026 года.

Обладателями награды имени Черепанова становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов, Егор Чинахов, Арсений Грицюк, Никита Гребёнкин, Илья Набоков и Иван Демидов.