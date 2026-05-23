СКА и «Металлург» заинтересованы в подписании Тодда

СКА и магнитогорский «Металлург» проявляют интерес к нападающему «Ак Барса» Нэйтану Тодду. Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
По информации источника, несколько клубов КХЛ рассматривают вариант с подписанием контракта с 30-летним канадским форвардом на следующий сезон.
Минувший сезон Тодд начал в составе «Спартака». В московском клубе нападающий набрал 36 очков — 13 голов и 23 передачи — в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Позже хоккеиста обменяли в «Ак Барс». В казанской команде Тодд записал на свой счет 17 очков — 9 голов и 8 передач — в 17 матчах регулярного чемпионата, а также набрал 12 очков в 20 играх плей-офф.
Нэйтан Тодд проводит в КХЛ второй сезон и считается одним из самых результативных легионеров лиги. Ранее канадец выступал в Северной Америке в системах клубов НХЛ.