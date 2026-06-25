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Лучший голкипер ЧМ-2026 высказался о переходе в «Трактор»

Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хаукеланд ответил на вопрос о переходе в челябинский «Трактор».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

31-летний Хаукеланд стал игроком «Трактора» 23 июня. Его соглашение с клубом КХЛ рассчитано на два года — до конца сезона-2027/28.

Генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен заявил, что вратарь не будет вызываться в команду, если он продолжит карьеру в КХЛ.

— Президент вашего нового клуба Алексей Текслер был заместителем министра энергетики и представляет партию Путина. Учитывали ли вы это, когда принимали решение?

— Понимаю, что многих волнует эта тема. Но я решил сосредоточиться на спортивной и профессиональной сторонах предложения, которое получил. Для меня это прежде всего решение, связанное с моей карьерой хоккеиста. Я не хотел бы вдаваться в политические вопросы, — приводит слова Хаукеланда TV2.

Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира, на котором сборная Норвегии добилась исторического результата. Норвежцы впервые в своей истории выиграли бронзовые медали, победив в матче за третье место сборную Канады (3:2 ОТ).