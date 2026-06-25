Лучший голкипер ЧМ-2026 высказался о переходе в «Трактор»

— Понимаю, что многих волнует эта тема. Но я решил сосредоточиться на спортивной и профессиональной сторонах предложения, которое получил. Для меня это прежде всего решение, связанное с моей карьерой хоккеиста. Я не хотел бы вдаваться в политические вопросы, — приводит слова Хаукеланда TV2.