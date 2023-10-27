Результативная серия Панарина и яркий дебют Воронкова: итоги дня в НХЛ

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 27.10.2023, 2:00 Тампа-Бэй 6 Сан-Хосе 0

Самыми результативными российскими игроками игрового дня стали защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Сергачев отметился двумя результативными передачами в первом периоде домашнего матча против «Сан-Хосе Шаркс» (6:0). Уже на второй минуте матча 25-летний россиянин вырезал точную диагональ на Брэйдена Поинта, а на последней минуте первого периода вместе с Никитой Кучеровым успешно разыграл большинство, итогом которого стала шайба капитана команды Стивена Стэмкоса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=67c29b7ed350dbf6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239632" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9c4715ddb0b733d9&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239631" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 27.10.2023, 4:00 Эдмонтон 0 Рейнджерс 3

Кучеров благодаря набранному баллу сохранил место в пятерке лучших бомбардиров. На его счету 11 (6+5) очков в восьми матчах. Также стоит отметить второй сухой матч подряд вратаря «Тампы» Юнаса Юханссона, отразившего за две игры все 55 бросков по своим воротам. 28-летний швед подменяет российского вратаря Андрея Василевского, который пропускает первые два месяца регулярного чемпионата из-за операции на спине.

Панарин отметился двумя результативными передачами в выездном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) и тем самым продлил свою результативную серию на старте сезона до семи матчей. Всего на счету 31-летнего россиянина 10 (3+7) очков. После игры Панарин был признан третьей звездой матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6cd485cd51ea71f1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239633" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 27.10.2023, 2:30 Айлендерс 3 Оттава 2

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин не принимал участия в матче и наблюдал со скамейки запасных, как его опытный сменщик Джонатан Куик оформляет первый шатаут в составе нью-йоркской команды.

Другой российский вратарь из Нью-Йорка Илья Сорокин, защищающий ворота «Айлендерс», сыграл важную роль в победе своей команды над «Оттавой Сенаторс» (3:2). 28-летний россиянин отразил 45 из 47 бросков по своим воротам и одержал третью победу в сезоне.

Также стоит отметить яркий дебют в НХЛ 23-летнего нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в выездной игре против «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ). Россиянин провел на льду чуть более восьми минут, но успел отметиться результативной передачей в большинстве на Эмиля Бемстрома, дракой и девятью минутами штрафа. Также результативной передачей в этом матче отметился защитник «Коламбуса» Иван Проворов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=36d65ceefa0bc05f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239635" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4d6897117de7a5a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239634" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 27.10.2023, 2:00 Бостон 3 Анахайм 4 ОТ

«Анахайм Дакс» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков записал на свой счет результативную передачу на Троя Терри, который за 15 секунд до конца основного времени сравнял счет в игре и перевел ее в овертайм. Для 19-летнего россиянина это уже четвертый результативный балл в первых семи матчах в НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» дома не оставил шансов «Колорадо Эвеланш» (4:0). Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей на Райли Смита, который уже в первом периоде записал на свой счет дубль. Благодаря этой победе «Питтсбург» поднялся с последнего места в Восточной конференции — теперь там снова «Вашингтон» Александра Овечкина.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 3, 27.10.2023, 2:00 Питтсбург 4 Колорадо 0

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев потерпел от «Питтсбурга» первое поражение в этом сезоне. Россиянин отразил 20 бросков по своим воротам из 24 и в середине третьего периода был заменен на соотечественника Ивана Просветова. До этого на счету Георгиева были шесть побед в шести матчах.

«Филадельфия Флайерз» дома уверенно обыграла «Миннесоту Уайлд» (6:2). Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очков и закончил матч с наихудшим показателем полезности в команде — «-3».