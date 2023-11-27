Андрей Свечников забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ
«Каролина Харрикейнз» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина Харрикейнз» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Все голы в этом матче были заброшены в третьем периоде. Сначала отличились нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко (41') и Джонни Гудро (47'), затем «Каролина» сравняла счет усилиями Йеспери Котканиеми (51') и Брэди Шея (57'). Победную шайбу в конце основного времени матча забросил российский нападающий Андрей Свечников (59').
Для Свечникова это первая заброшенная шайба в нынешнем сезоне. После матча он был признан первой звездой — в его активе также результативная передача на Шея. На счету 23-летнего россиянина 12 матчей, в которых он забросил 9 (1+8) очков.
«Каролина» вышла на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 29 ноября, на выезде против «Филадельфии Флайерз».
«Миннесота Уайлд» потерпела седьмое поражение подряд, уступив на выезде «Детройт Ред Уингз» (1:4). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в единственной заброшенной шайбе своей команды, отметившись результативной передачей.
«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча — на его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.
«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Виннипег Джетс» (3:2). Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «хищников» Яков Тренин. Для 26-летнего россиянина это четвертая шайба в последних пяти матчах за «Нэшвилл».
«Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Анахайм Дакс» (8:2). В составе победителей пять очков набрал Коннор Макдэвид — на его счету заброшенная шайба и четыре передачи. У «Анахайма» результативной передачей отметился защитник Павел Минтюков.