Андрей Свечников забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

Все голы в этом матче были заброшены в третьем периоде. Сначала отличились нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко (41') и Джонни Гудро (47'), затем «Каролина» сравняла счет усилиями Йеспери Котканиеми (51') и Брэди Шея (57'). Победную шайбу в конце основного времени матча забросил российский нападающий Андрей Свечников (59').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4b27b30ebb1958be&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239885" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d3f59618635b9d96&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239881" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 27.11.2023, 1:00 Каролина 3 Коламбус 2

Для Свечникова это первая заброшенная шайба в нынешнем сезоне. После матча он был признан первой звездой — в его активе также результативная передача на Шея. На счету 23-летнего россиянина 12 матчей, в которых он забросил 9 (1+8) очков.

«Каролина» вышла на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 29 ноября, на выезде против «Филадельфии Флайерз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 7, 26.11.2023, 21:00 Детройт 4 Миннесота 1

«Миннесота Уайлд» потерпела седьмое поражение подряд, уступив на выезде «Детройт Ред Уингз» (1:4). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в единственной заброшенной шайбе своей команды, отметившись результативной передачей.

«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча — на его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=afba13fa6d79ea3b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239883" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Виннипег Джетс» (3:2). Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «хищников» Яков Тренин. Для 26-летнего россиянина это четвертая шайба в последних пяти матчах за «Нэшвилл».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=240f8eb56acaf1ba&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239884" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.