Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Анахайм
82
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Виннипег
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Спартак
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Коламбус
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
26.11
Чикаго
Сент-Луис
24
Хоккей. НХЛ
26.11
Детройт
Миннесота
41
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Анахайм
82
04:00
Нэшвилл
Виннипег
32
01:00
Каролина
Коламбус
32
26.11
Чикаго
Сент-Луис
24
26.11
Детройт
Миннесота
41
26.11
Вегас
Аризона
02
26.11
Колорадо
Калгари
31
26.11
Сан-Хосе
Ванкувер
43
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Свечников забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала волевую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
Коламбус
Миннесота
Детройт
Сент-Луис
Чикаго
Нэшвилл
Виннипег
Эдмонтон
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Все голы в этом матче были заброшены в третьем периоде. Сначала отличились нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко (41') и Джонни Гудро (47'), затем «Каролина» сравняла счет усилиями Йеспери Котканиеми (51') и Брэди Шея (57'). Победную шайбу в конце основного времени матча забросил российский нападающий Андрей Свечников (59').

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 8, 27.11.2023, 1:00

Каролина3Коламбус2

Для Свечникова это первая заброшенная шайба в нынешнем сезоне. После матча он был признан первой звездой — в его активе также результативная передача на Шея. На счету 23-летнего россиянина 12 матчей, в которых он забросил 9 (1+8) очков.

«Каролина» вышла на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 29 ноября, на выезде против «Филадельфии Флайерз».

Другие результаты игрового дня

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 7, 26.11.2023, 21:00

Детройт4Миннесота1

«Миннесота Уайлд» потерпела седьмое поражение подряд, уступив на выезде «Детройт Ред Уингз» (1:4). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в единственной заброшенной шайбе своей команды, отметившись результативной передачей.

«Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич был признан второй звездой матча — на его счету заброшенная шайба и две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нэшвилл Предаторз» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Виннипег Джетс» (3:2). Счет в матче на исходе первого периода открыл нападающий «хищников» Яков Тренин. Для 26-летнего россиянина это четвертая шайба в последних пяти матчах за «Нэшвилл».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон Ойлерз» дома разгромил «Анахайм Дакс» (8:2). В составе победителей пять очков набрал Коннор Макдэвид — на его счету заброшенная шайба и четыре передачи. У «Анахайма» результативной передачей отметился защитник Павел Минтюков.

Чикаго
2:4
1:3, 0:0, 1:1
Сент-Луис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Андрей Свечников забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ
Беллингем побил рекорд Роналду и Ди Стефано в «Реале»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь