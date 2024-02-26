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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре российских хоккеиста забили в одном матче НХЛ

«Коламбус» дома одержал победу над «Рейнджерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.02.2024, 2:00

Коламбус4Рейнджерс2

У хозяев заброшенными шайбами отличились Дмитрий Воронков (5'), Кирилл Марченко (21'), Иван Проворов (39') и Джек Рословик (32'). У гостей забивали Артемий Панарин (15') и Адам Эдстрем (32').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 33-ю шайбу в этом сезоне и побил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ, который был установлен в сезоне-2019/20. Тогда он забросил 32 шайбы в 69 матчах. В этом сезоне 32-летний россиянин провел 59 игр и набрал 79 (33+46) очков.

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Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков, проводящий свой дебютный сезон за океаном, забросил 16-ю шайбу в НХЛ. 23-летний россиянин провел 51 матч и набрал 30 (16+14) очков. Он был признан третьей звездой матча.

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Для нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко это 17-я шайба в нынешнем сезоне. 23-летний россиянин находится в четырех шайбах от повторения личного рекорда, который он установил в прошлом сезоне. В активе Марченко 55 сыгранных матчей и 31 (17+14) набранных очков.

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Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил пятую шайбу в этом сезоне. 27-летний россиянин в этом регулярном чемпионате провел 57 матчей и набрал 26 (5+21) очков.

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Также результативной передачей отметился нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 20, 25.02.2024, 23:30

Питтсбург7Филадельфия6

«Коламбус» прервал десятиматчевую победную серию «Рейнджерс», которая тянулась с конца января. Команда осталась на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Востока, в то время как нью-йоркцы сохранили за собой лидерство в этой конференции. В четверг, 29 февраля, команды вновь сыграют между собой, но на этот раз матч пройдет в Нью-Йорке.

В другом матче игрового дня «Питтсбург» дома перестрелял «Филадельфию» (7:6). Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. В активе нападающего «Питтсбург» Евгения Малкина одна результативная передача.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.02.2024, 2:00

Баффало3Каролина2Б

«Каролина» на выезде проиграла «Баффало» (2:3 после буллитов), «Виннипег» на своем льду одолел «Аризону» (4:3 ОТ), «Нэшвилл» в гостях справился с «Анахаймом» (4:2).

«Чикаго» дома уступил «Детройту» (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил нападающий Патрик Кейн, который 16 лет выступал за «Чикаго» и трижды выиграл с командой Кубок Стэнли. Перед началом встречи прошла церемония выведения из обращения седьмого номера, под которым за «Чикаго» выступал американский защитник Крис Челиос.

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