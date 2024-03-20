Экс-игрок «Динамо» и «Витязя» Крис Саймон покончил с собой

Саймон ушел из жизни в понедельник, 18 марта, в родном поселении в округе Алгома (провинция Онтарио), в котором расположено около десятка индейских резерваций. Хоккеист имел корни от индейского племени оджибва.

Официальное заявление от имени семьи Саймона было опубликовано минувшей ночью его бывшим агентом Полом Теофанусом.

«Семья решительно верит и была свидетелем того, что Крис очень боролся с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Это, к сожалению, и привело к его смерти. Мы скорбим с потерей нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга. Мы пока не будем выпускать никаких дополнительных подробностей и просим вас сохранять конфиденциальность в это очень трудное время. Мы ценим всех, кто разделяет нашу невосполнимую утрату», — сказано в заявлении.

Саймон провел 15 сезонов в НХЛ, где выступал за «Квебек», «Колорадо», «Вашингтон», «Чикаго», «Калгари», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Миннесоту». В общей сложности он провел в лиге 782 матча и набрал 305 (144+161) очков. В 1996 году в составе «Колорадо» Саймон стал обладателем Кубка Стэнли.

В 2008 году нападающий перебрался в Россию, где выступал за «Витязь», «Динамо» и новокузнецкий «Металлург». Он дважды попадал на Матч звезд КХЛ, отыграл в лиге 168 матчей и набрал 87 (41+46) очков.

Саймон завершил карьеру в 2014 году. Спустя три года он развелся и подал заявление на банкротство заявив, что больше не может работать из-за последствий травм, полученных во время карьеры. Помимо ХТЭ у него были диагностированы депрессия, тревожные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, артрит плеча, кистей, коленей, спины и шеи.