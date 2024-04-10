Выход Федотова не помог «Филадельфии» спастись от разгрома

У хозяев хет-триком отметился Юрай Слафковски (2', 29', 32'), по дублю оформили Брендан Галлахер (31', 52') и Кристиан Дворак (36', 51'), еще по одной шайбе забросили Джош Андерсон (33') и Йоэль Армия (59'). У гостей забивали Райан Полинг (45', 58') и Джоэл Фараби (56').

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 10.04.2024, 2:00 Монреаль 9 Филадельфия 3

У «Филадельфии» в старте вышел шведский вратарь Самуэль Эрссон, который отразил 12 из 17 бросков по своим воротам. Он был заменен в середине матча после пятой пропущенной шайбы на Ивана Федотова, который пропустил еще четыре гола, отразив всего девять бросков по своим воротам.

Для Федотова это была третья игра в НХЛ. Он имеет худшие показатели в лиге по проценту отраженных бросков (81,1%) и коэффициенту надежности (4,95) среди вратарей, которые провели в этом сезоне хотя бы один полный матч.

«Филадельфия» потерпела восьмое поражение подряд и близка к тому, чтобы окончательно выйти из гонки за плей-офф. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка при большем количестве сыгранных матчей, чем у конкурентов. Следующий матч «летчики» проведут в пятницу, 12 апреля, на выезде против лидера регулярного чемпионата «Рейнджерс».

Другие результаты дня:

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 10.04.2024, 2:00 Айлендерс 4 Рейнджерс 2

«Айлендерс» дома обыграл «Рейнджерс» (4:2), одержав пятую победу подряд. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 32 из 34 бросков по своим воротам, у его визави Игоря Шестеркина 25 отраженных бросков из 28.

«Тампа» дома одержала победу над «Коламбусом» (5:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. У «Коламбуса» обе заброшенные шайбы на счету Кирилла Марченко.

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«Колорадо» дома победил «Миннесоту» (5:2). Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оформил хет-трик и отметился результативной передачей, благодаря чему сократил отставание от Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона до двух очков. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в большинстве.

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«Анахайм» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Калгари» на выезде оказался сильнее «Сан-Хосе» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Андрей Кузьменко, в активе которого также результативная передача. Также у «Калгари» по ассисту оформили россиянин Никита Охотюк и белорус Егор Шарангович.