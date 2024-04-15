Гол и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Аризону»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 28, 15.04.2024, 3:00 Калгари 6 Аризона 5

У хозяев дублем отметился Назем Кадри (42', 46'), еще по одной шайбе забросили Андрей Кузьменко (8',), Мэтт Коронато (10'), Коннор Зари (30') и Егор Шарангович (37'). У гостей дубль оформил Дилан Гантер (18', 36'), также забивали Александр Керфут (3'), Матиас Маччелли (4') и Джош Доан (37').

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В девяти последних матчах 28-летний россиянин набрал 16 (9+7) очков. Всего после 70 сыгранных матчей на его счету 45 (22+23) набранных очков.

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Нападающий «Калгари» Егор Шарангович забросил 31-ю шайбу в этом сезоне. На счету 25-летнего белоруса после 80 сыгранных матчей 59 (31+28) набранных очков. Он является лучшим снайпером и вторым лучшим бомбардиром команды. Кроме того, Шарангович побил рекорд результативности в НХЛ для белорусских хоккеистов, превзойдя достижение Михаила Грабовского в «Торонто» в сезоне-2010/2011 (58 очков).

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Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок отметился результативной передачей. 22-летний белорус был поднят в состав из АХЛ и провел за «Аризону» три матча. На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

«Калгари» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет в среду, 17 апреля, на выезде против «Ванкувера».

Другие результаты игрового дня

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 27, 14.04.2024, 22:30 Вегас 4 Колорадо 3 ОТ

«Сент-Луис» дома обыграл «Сиэтл» (4:1). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

«Вегас» дома оказался сильнее «Колорадо» (4:3 ОТ). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник Павел Дорофеев — результативной передачей в большинстве. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин также отметился результативной передачей. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

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