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09:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров отдал 100-ю передачу за сезон и стал рекордсменом НХЛ

«Тампа-Бэй» дома обыграл «Торонто» (6:4) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Первой звездой матча стал нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В последней игре сезона ему удалось достичь исторической отметки в 100 результативных передач за сезон.

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Кучеров стал пятым игроком в истории НХЛ с подобным достижением. Ранее подобного добивались только Уэйн Гретцки (11 раз), Бобби Орр и Марио Лемье (оба — по разу), а также капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил свою сотую передачу в этом сезоне два дня назад.

«Это особенный момент. Спасибо моим партнерам по команде и тренерам за то, что дали возможность добиться успеха. Мне повезло быть вместе и играть с великими хоккеистами», — сказал Кучеров после матча.

Россиянин стал первым крайним нападающим в истории НХЛ в этом списке: Орр был защитником, а Гретцки, Лемье и Макдэвид — центральные нападающие. Ранее рекорд по числу результативных передач за сезон среди вингеров принадлежал Яромиру Ягру, который в сезоне-1995/96 сделал 87 передач.

При этом Ягр сохранил за собой рекорд по числу набранных очков за сезон среди европейцев, который он установил в том же сезоне. Кучеров завершил сезон с 144 (44+100) набранными очками — до повторения рекорда ему не хватило всего пяти результативных действий.

Кучеров остается лидером бомбардирской гонки сезона в НХЛ, опережая своей ближайшего преследователя Натана Маккиннона из «Колорадо» на шесть очков. Канадец проведет заключительную встречи регулярки в четверг, 19 апреля, дома против «Эдмонтона». За 11 сезонов в НХЛ Маккиннону ни разу не удавалось набрать больше пяти очков за игру.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет против «Флориды». Первый матч серии пройдет в воскресенье, 21 апреля.

Тампа-Бэй
6:4
2:1, 3:0, 1:3
Торонто
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