Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в НХЛ

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон сделал две результативные передачи в заключительном матче регулярного сезона против «Эдмонтона» (5:1) и упустил последнюю возможность опередить россиянина в списке лучших бомбардиров НХЛ. Для этого канадцу в последней игре регулярки нужно было набрать шесть очков.

Кучеров завершил регулярный сезон, набрав 144 (44+100) очка в 81 матче. Его итоговый отрыв от Маккиннона составил четыре очка.

Лидер «Тампы» стал третьим игроком в истории НХЛ, кто за сезон смог забросить не менее 40 шайб и сделать не менее 100 результативных передач. До россиянина такой результат показывали лишь Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Кучеров становится обладателем «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере. Свою первую награду он завоевал в сезоне-2018/19, когда в 82 матчах набрал 128 (41+87) очков. До Кучерова «Арт Росс» удавалось выиграть только Александру Овечкину (2007/08) и дважды Евгению Малкину (2008/09, 2011/12).