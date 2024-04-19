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08:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Арт Росс Трофи» — награды лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон сделал две результативные передачи в заключительном матче регулярного сезона против «Эдмонтона» (5:1) и упустил последнюю возможность опередить россиянина в списке лучших бомбардиров НХЛ. Для этого канадцу в последней игре регулярки нужно было набрать шесть очков.

Кучеров завершил регулярный сезон, набрав 144 (44+100) очка в 81 матче. Его итоговый отрыв от Маккиннона составил четыре очка.

Лидер «Тампы» стал третьим игроком в истории НХЛ, кто за сезон смог забросить не менее 40 шайб и сделать не менее 100 результативных передач. До россиянина такой результат показывали лишь Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Кучеров становится обладателем «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере. Свою первую награду он завоевал в сезоне-2018/19, когда в 82 матчах набрал 128 (41+87) очков. До Кучерова «Арт Росс» удавалось выиграть только Александру Овечкину (2007/08) и дважды Евгению Малкину (2008/09, 2011/12).

В первом раунде плей-офф НХЛ «Тампа» сыграет против «Флориды». Первый матч серии пройдет в воскресенье, 21 апреля.

Колорадо
5:1
4:1, 1:0, 0:0
Эдмонтон
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