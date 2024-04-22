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09:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Виннипег» и «Колорадо» забили на двоих 13 шайб в матче плей-офф

«Виннипег» дома обыграл «Колорадо» (7:6) в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Виннипег
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев дублями отметились Адам Лаури (29, 44') и Кайл Коннор (46', 49'), еще по одной шайбе забросили Джон Моррисси (9'), Владислав Наместников (12'), Марк Шайфли (16'). У гостей забивали Валерий Ничушкин (7'), Майлз Вуд (15'), Натан Маккиннон (16'), Арттури Лехконен (47'), Кейл Макар (53') и Кейси Миттельштадт (60').

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 16 из 23 бросков по своим воротам. Он впервые в карьере пропустил семь шайб в матче плей-офф.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил свою 15-ю шайбу в плей-офф НХЛ. Для Наместникова это седьмой гол.

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«Виннипег» и «Колорадо» провели самый результативный стартовый матч серии плей-офф НХЛ в XXI веке. За всю историю это лишь третий случай, когда в первом матче серии команды забрасывали не менее 13 шайб. Впервые подобное произошло в 1982 году в серии «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (10:8), а спустя три года свою серию результативно начали «Чикаго» и «Детройт» (9:5).

«Виннипег» повел в серии с «Колорадо» — 1−0. Следующий матч пройдет в среду, 24 апреля, в Виннипеге, после чего серия переедет в Денвер.

Виннипег
7:6
3:3, 1:0, 3:3
Колорадо
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