Малкин первым из россиян сделал 800 передач за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в шайбах О'Коннора и Карлссона, записав на свой счет две результативные передачи. 38-летний нападающий достиг отметки в 800 передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ став первым россиянином, кому удалось добиться этого успеха. Также Малкин был признан третьей звездой матча.