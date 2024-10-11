Малкин первым из россиян сделал 800 передач за карьеру в НХЛ

У гостей дублем отметился Энтони Бовилье (16', 23'), еще по одной шайбе забросили Дрю О'Коннор (24'), Маркус Петтерссон (26'), Эрик Карлссон (42') и Кевин Хейз (53'). У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт (24', 49'), еще одну шайбу забросил Владимир Тарасенко (33').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в шайбах О'Коннора и Карлссона, записав на свой счет две результативные передачи. 38-летний нападающий достиг отметки в 800 передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ став первым россиянином, кому удалось добиться этого успеха. Также Малкин был признан третьей звездой матча.
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу за новый клуб. В межсезонье 32-летний россиянин перешел в «Детройт» из «Флориды», подписав двухлетний контракт на 9,5 млн долларов.
«Питтсбург» одержал первую победу в новом регулярном чемпионате. В воскресенье, 13 октября, «пингвины» на выезде сыграют с «Торонто». «Детройт» в этот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».
Другие результаты игрового дня
«Бостон» дома обыграл «Монреаль» (6:4). Защитник «Бостона» Никита Задоров набрал первые очки за новый клуб, отметившись двумя результативными передачами.
«Оттава» дома победила «Флориду» (3:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
«Миннесота» дома обыграла «Коламбус» (3:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметились по результативной передаче.
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.