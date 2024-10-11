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Малкин первым из россиян сделал 800 передач за карьеру в НХЛ

«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mike Mulholland/Getty Images

У гостей дублем отметился Энтони Бовилье (16', 23'), еще по одной шайбе забросили Дрю О'Коннор (24'), Маркус Петтерссон (26'), Эрик Карлссон (42') и Кевин Хейз (53'). У хозяев дубль оформил Алекс Дебринкэт (24', 49'), еще одну шайбу забросил Владимир Тарасенко (33').

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 2, 11.10.2024, 3:00
Детройт
3
Питтсбург
6

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в шайбах О'Коннора и Карлссона, записав на свой счет две результативные передачи. 38-летний нападающий достиг отметки в 800 передач за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ став первым россиянином, кому удалось добиться этого успеха. Также Малкин был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко забросил первую шайбу за новый клуб. В межсезонье 32-летний россиянин перешел в «Детройт» из «Флориды», подписав двухлетний контракт на 9,5 млн долларов.

«Питтсбург» одержал первую победу в новом регулярном чемпионате. В воскресенье, 13 октября, «пингвины» на выезде сыграют с «Торонто». «Детройт» в этот же день дома сыграет с «Нэшвиллом».

Другие результаты игрового дня

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 2, 11.10.2024, 2:00
Бостон
6
Монреаль
4

«Бостон» дома обыграл «Монреаль» (6:4). Защитник «Бостона» Никита Задоров набрал первые очки за новый клуб, отметившись двумя результативными передачами.

«Оттава» дома победила «Флориду» (3:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

«Миннесота» дома обыграла «Коламбус» (3:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметились по результативной передаче.

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой. Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

Оттава
3:1
2:0, 0:1, 1:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
11.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 19346 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Пол Морис
Вратари
Линус Ульмарк
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
04:52
Нико Миккола
05:52
Тим Штюцле
(Джош Норрис, Джейк Сандерсон)
07:59
Адам Годетт
10:42
Шейн Пинто
2-й период
24:57
Дрейк Батерсон
33:20
Нико Миккола
35:48
Густав Форслинг
(Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак)
3-й период
55:06
Аарон Экблад
58:50
Тим Штюцле
(Брэди Ткачак)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Детройт
Бостон
Монреаль
Оттава
Флорида
НХЛ: таблица и календарь