Вратарь «Миннесоты» отличился заброшенной шайбой в матче НХЛ

Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» и стал 11-м вратарем в истории НХЛ, сумевшим оформить гол прямым броском. 26-летний швед отправил шайбу по пустым воротам «Сент-Луиса» за восемь секунд до финальной сирены.