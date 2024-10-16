Вратарь «Миннесоты» отличился заброшенной шайбой в матче НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (4'), Якуб Лауко (28'), Марко Росси (41') и вратарь Филип Густавссон (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэтью Жозефа (51').
Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» и стал 11-м вратарем в истории НХЛ, сумевшим оформить гол прямым броском. 26-летний швед отправил шайбу по пустым воротам «Сент-Луиса» за восемь секунд до финальной сирены.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча. Его одноклубник Марат Хуснутдинов также оформил одну результативную передачу.
«Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 20 октября, «дикари» на выезде сыграют с «Коламбусом».
Другие результаты игрового дня
«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» (4:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей, как и его одноклубник Дмитрий Орлов. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.
«Флорида» на выезде победила «Коламбус» (4:3). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился заброшенной шайбой. У нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко и его одноклубника Егора Чинахова по одной результативной передаче.
«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» (4:1). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
«Калгари» дома победил «Чикаго» (3:1). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко оформил победный гол в большинстве.