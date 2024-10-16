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Вратарь «Миннесоты» отличился заброшенной шайбой в матче НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман (4'), Якуб Лауко (28'), Марко Росси (41') и вратарь Филип Густавссон (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэтью Жозефа (51').

Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» и стал 11-м вратарем в истории НХЛ, сумевшим оформить гол прямым броском. 26-летний швед отправил шайбу по пустым воротам «Сент-Луиса» за восемь секунд до финальной сирены.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матча. Его одноклубник Марат Хуснутдинов также оформил одну результативную передачу.

«Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 20 октября, «дикари» на выезде сыграют с «Коламбусом».

Другие результаты игрового дня

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» (4:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей, как и его одноклубник Дмитрий Орлов. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

«Флорида» на выезде победила «Коламбус» (4:3). Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился заброшенной шайбой. У нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко и его одноклубника Егора Чинахова по одной результативной передаче.

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» (4:1). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

«Калгари» дома победил «Чикаго» (3:1). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко оформил победный гол в большинстве.

Сент-Луис
1:4
0:1, 0:1, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
16.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Джон Хайнс
Вратари
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон)
Филип Густавссон
1-й период
03:31
Алексей Торопченко
03:50
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
16:03
Джейкоб Миддлтон
2-й период
27:35
Фредерик Годро
27:52
Якуб Лауко
(Марат Хуснутдинов, Юнас Бродин)
30:07
Матье Джозеф
3-й период
40:46
Марко Росси
(Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов)
41:31
Джастин Фолк
50:10
Матье Джозеф
(Захари Болдюк, Филип Броберг)
55:57
Филип Броберг
55:57
Филип Броберг
59:51
Филип Густавссон
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Сент-Луис
Каролина
Нью-Джерси
Флорида
Коламбус
Тампа-Бэй
Ванкувер
Калгари
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь