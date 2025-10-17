Овечкин против Капризова, матч Медведева: что смотреть сегодня

В последней очной встрече «Страсбур» обыграл «ПСЖ» на своем поле со счетом 2:1. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на одно очко. «Страсбур» не самый приятный соперник, но парижане настроены одержать победу при своих болельщиках и записать в свой актив три балла.