Овечкин против Капризова, матч Медведева: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 17 октября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Футбол. Лига 1. 8-й тур. «ПСЖ» — «Страсбур»

21:45 Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
Франция 2025/2026
8-й тур, 17.10.2025, 21:45
ПСЖ
3
Страсбур
3

В рамках 8-го тура Чемпионата Франции «ПСЖ» примет на своем поле «Страсбур».

После травм у нескольких ведущих игроков «ПСЖ» в 5-м туре Лиги 1 потерпел первое поражение от «Марселя» (0:1), а в матче 7-го тура сыграл вничью с «Лиллем», пропустив гол от младшего брата Килиана Мбаппе Этана (1:1). Со «Страсбуром» парижанам точно не помогут Маркиньос и Сенни Маюлю. Участие Дембеле, Барколя, Невеша и Руиса под вопросом.

В последней очной встрече «Страсбур» обыграл «ПСЖ» на своем поле со счетом 2:1. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на одно очко. «Страсбур» не самый приятный соперник, но парижане настроены одержать победу при своих болельщиках и записать в свой актив три балла.

Теннис. Мужчины. Алма-Ата. ¼ финала. Даниил Медведев (Россия, 14) — Фабиан Марожан (Венгрия, 52)

11:00* (время начала может измениться) Где смотреть: «Кинопоиск», паблик в VK.

В четвертьфинале турнира категории АТР 250 в Алма-Ате 14-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет против Фабиана Марожана из Венгрии, который располагается на 52-м месте в мировом рейтинге.

Счет личных встреч между соперниками 1−0 в пользу Медведева. В 2024 году 29-летний теннисист обыграл Марожана на US Open. Даниил Медведев попробует сделать счет личных встреч 2−0 в свою пользу и пройти в полуфинал турнира в Казахстане.

Теннис. Женщины. Нинбо. ¼ финала. Диана Шнайдер (Россия, 19) — Чжу Линь (Китай, 219)

14:00* (время начала может измениться) Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики в VK.

19-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Нинбо сыграет с китаянкой Чжу Линь, которая располагается на 219-м месте в мировом рейтинге.

Чжу Линь уже успела сотворить две сенсации в Нинбо. В первом круге китаянка победила чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану из Великобритании. Во втором раунде 219-я ракетка мира обыграла прошлогоднюю финалистку Нинбо россиянку Мирру Андрееву, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге.

21-летняя Шнайдер во втором круге была сильнее Каролины Муховой из Чехии. Она обыграла непростую соперницу в трех сетах (2:6, 6:1, 6:2). Сможет ли Диана Шнайдер справиться с представительницей Китая и выйти в полуфинал турнира? Ответ узнаем уже сегодня.

Также сегодня, 17 октября, 10-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова сыграет в четвертьфинале с американкой Маккартни Кесселер.

Встреча начнется в 10:30* (время начала может измениться) Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики в VK.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд»

02:00 (в ночь на субботу). Где смотреть: в тематических сообществах в VK.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей арене примет «Миннесоту».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в четырех матчах нового регулярного чемпионата НХЛ, повторив личный антирекорд. Болельщики по всему миру ожидают гол от Овечкина в матче с «Миннесотой».

В последней игре регулярного чемпионата «Кэпиталз» уступили «Тампе» и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 6 очками.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в текущем сезоне с 9 очками (4 шайбы+ 5 передач) занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Миннесота» также потерпела поражение от «Далласа» в последнем матче регулярного чемпионата (2:5). Команда располагается в нижней части турнирной таблице Западной конференции с 4 очками. «Вашингтон» хочет одержать победу перед домашними трибунами и огорчить «Миннесоту» с Капризовым.

Вашингтон
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
18.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17482 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Хайнс
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-45:14)
Филип Густавссон
(00:00-07:44)
Логан Томпсон
(c 45:23)
Филип Густавссон
(c 07:51)
1-й период
07:51
Коннор Макмайкл
17:52
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Мартин Фехервари)
2-й период
20:53
Джейкоб Миддлтон
20:53
Джейкоб Миддлтон
30:05
Маркус Фолиньо
36:47
Маркус Юханссон
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
37:18
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
3-й период
41:19
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
45:23
Зеев Байэм
48:50
Коннор Макмайкл
51:32
Дилан Строум
(Мартин Фехервари, Энтони Бовилье)
57:45
Мэтт Болди
58:03
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Статистика
Вашингтон
Миннесота
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
