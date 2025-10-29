«Рейнджерс» предложили обменять Панарина в «Каролину»

Контракт 33-летнего россиянина с годовой зарплатой 11,6 млн долларов истекает по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что Панарин отказался подписывать с «Рейнджерс» краткосрочный контракт с понижением зарплаты, после чего нью-йоркцы начали изучать варианты обмена звездного игрока.
По словам Серавалли, идеальным вариантом для обмена Панарина могла бы стать «Каролина».
«Мы знаем, что они хотят играть агрессивно. Это один из игроков, на которого я бы обратил внимание, если “Рейнджерс” продолжат висеть в самом низу турнирной таблицы. Смогут ли они убедить Артемия Панарина перейти в “Каролину”? И как это будет выглядеть? Потому что, я думаю, это был бы отличный вариант, особенно для команды, в составе которой есть несколько россиян», — сказал Серавалли в своем подкасте.
За «Каролину» выступают вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Нишикин и нападающий Андрей Свечников. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» на четыре очка.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом сезоне он провел 11 матчей и набрал 7 (2+5) очков. Клуб из Нью-Йорка занимает 14-е место в турнирной таблице Востока и отстает от зоны плей-офф на один балл.
«Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта 2026 года, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн.