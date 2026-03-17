Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.07
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В выездном матче против «Колорадо» (7:2) на счету 39-летнего россиянина дубль и результативнуая передача. Это был первый матч Малкина после пятиматчевой дисквалификации, полученной за удар клюшкой в лицо защитнику «Баффало» Расмусу Далину.

Всего на счету Малкина в этом сезоне после 47 сыгранных матчей 50 (15+35) набранных очков.

Второй звездой стал американский нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер, оформивший дубль в домашней игре против «Бостона» (4:3 ОТ).

Третьей звездой признан американский нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье, оформивший победный гол и отдавший две результативные передачи в выездной игре против «Рейнджерс» (4:1).

Колорадо
2:7
2:4, 0:2, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
17.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
1-й период
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
2-й период
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
3-й период
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
Статистика
Колорадо
Питтсбург
Штрафное время
13
15
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
