Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

В выездном матче против «Колорадо» (7:2) на счету 39-летнего россиянина дубль и результативнуая передача. Это был первый матч Малкина после пятиматчевой дисквалификации, полученной за удар клюшкой в лицо защитнику «Баффало» Расмусу Далину.
Всего на счету Малкина в этом сезоне после 47 сыгранных матчей 50 (15+35) набранных очков.
Второй звездой стал американский нападающий «Нью-Джерси» Пол Коттер, оформивший дубль в домашней игре против «Бостона» (4:3 ОТ).
Третьей звездой признан американский нападающий «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрье, оформивший победный гол и отдавший две результативные передачи в выездной игре против «Рейнджерс» (4:1).
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
17.03.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
1-й период
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
2-й период
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
3-й период
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
Статистика
Колорадо
Питтсбург
Штрафное время
13
15
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше