Эспозито назвал Овечкина величайшим снайпером после 1000-го гола

Фил Эспозито, дважды завоевавший Кубок Стэнли, выразил восхищение шайбами, отправленными в ворота соперников Александром Овечкиным, российским форвардом клуба «Вашингтон Кэпиталз».

Ольга Черных
Источник: Reuters
Источник: Reuters

Накануне 40-летний Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3 ОТ) забросил шайбу, ставшую для него юбилейной 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин был признан первой звездой игрового дня в лиге.

«Я раньше не знал об Овечкине, но теперь понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать так же, как и Гретцки, и что его рекорд будет повторен. Овечкин это сделал. Не знаю, сможет ли кто-то повторить этот рекорд еще.

Гретцки побил мой рекорд — 76 голов в одном сезоне. Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить. Сейчас Алекс же, возможно, лучший снайпер в истории», — приводит слова Эспозито ТАСС.

Всего на счету Александра Овечкина 923 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в матчах плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.


Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
