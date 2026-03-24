Эспозито назвал Овечкина величайшим снайпером после 1000-го гола

Накануне 40-летний Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3 ОТ) забросил шайбу, ставшую для него юбилейной 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф. Овечкин был признан первой звездой игрового дня в лиге.
«Я раньше не знал об Овечкине, но теперь понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать так же, как и Гретцки, и что его рекорд будет повторен. Овечкин это сделал. Не знаю, сможет ли кто-то повторить этот рекорд еще.
Гретцки побил мой рекорд — 76 голов в одном сезоне. Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить. Сейчас Алекс же, возможно, лучший снайпер в истории», — приводит слова Эспозито ТАСС.
Всего на счету Александра Овечкина 923 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в матчах плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он теперь отстает на 16 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 11 матчей.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и проводит свой 21-й сезон в лиге. Действующий контракт 40-летнего россиянина со «столичными» истекает в конце текущего сезона. На данный момент Овечкин не определился, продлит ли он контракт с «Вашингтоном», вернется играть в Россию или завершит карьеру.
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит