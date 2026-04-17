Матч-центр
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

В НХЛ завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma\TASS

Западная конференция:

  • «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
  • «Даллас» — «Миннесота»
  • «Вегас» — «Юта»
  • «Эдмонтон» — «Анахайм»

Восточная конференция:

  • «Каролина» — «Оттава»
  • «Баффало» — «Бостон»
  • «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
  • «Питтсбург» — «Филадельфия»

В составе 15 из 16 команд, пробившихся в плей-офф, есть российские хоккеисты. Единственной командой без россиян в составе является «Баффало».

«Флорида», выигрывавшая Кубок Стэнли в двух последних сезонах, закончила сезон на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумела пробиться в плей-офф.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля. Финальная серия Кубка Стэнли начнется в начале июня.