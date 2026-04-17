Стали известны все пары первого раунда Кубка Стэнли

Западная конференция:
- «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
- «Даллас» — «Миннесота»
- «Вегас» — «Юта»
- «Эдмонтон» — «Анахайм»
Восточная конференция:
- «Каролина» — «Оттава»
- «Баффало» — «Бостон»
- «Тампа-Бэй» — «Монреаль»
- «Питтсбург» — «Филадельфия»
В составе 15 из 16 команд, пробившихся в плей-офф, есть российские хоккеисты. Единственной командой без россиян в составе является «Баффало».
«Флорида», выигрывавшая Кубок Стэнли в двух последних сезонах, закончила сезон на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумела пробиться в плей-офф.
Плей-офф НХЛ стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля. Финальная серия Кубка Стэнли начнется в начале июня.