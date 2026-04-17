Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2

В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняли участие 68 россиян, это лучший результат за последние 25 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

68 российских хоккеистов хотя бы раз вышли на лед в матчах завершившегося регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Больше представителей России сыграли в главной североамериканской лиге лишь в сезоне-2000/2001, тогда их было 72 человека.

В сезоне-2025/2026 в НХЛ сыграли 11 вратарей, 18 защитников и 39 нападающих из России.

Лучшим бомбардиром со 130 очками стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, вторым — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (89), третьим — выступающий за «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин (84). Капризов также стал автором наибольшего количества заброшенных шайб среди россиян — 45.

Больше всех очков среди российских защитников в прошедшем сезоне набрал Михаил Сергачев, представляющий «Юту Маммот».

Среди вратарей из России наибольшее количество матчей провели Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше