Панарин повторил достижение Кузьменко в «Лос-Анджелесе»

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев. В составе «Колорадо» шайбы забросили Арттури Лехконен (36-я минута) и Логан О'Коннор (46). У проигравших отличился российский форвард Артемий Панарин (58).
Артемий Панарин стал 13-м игроком в истории «Лос-Анджелеса», забившим гол в большинстве в своем дебютном матче плей-офф. Другим единственным хоккеистом, добившимся этого результата за последнее десятилетие, является Андрей Кузьменко (2025 год).
Также Панарин забросил 22-ю шайбу в плей-офф НХЛ. По этому показателю 34-летний хоккеист обошел Александра Радулова, на счету которого 21 гол. Также форвард «Лос-Анджелеса» сравнялся с Сергеем Гончаром (22) и теперь делит 17-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ среди россиян. Рекорд по этому показателю принадлежит лучшему снайперу НХЛ — 40-летнему капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (77).
Счет в серии первого раунда плей-офф стал 1−0 в пользу «Колорадо», вторая игра противостояния состоится 22 апреля.
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(00:00-57:03)
Антон Форсберг
(57:38-59:17)
10:54
Джоэль Армиа
23:05
Матье Джозеф
26:46
Командный штраф
30:34
Куинтон Байфилд
31:15
Мартин Нечас
35:29
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
45:50
Логан О`Коннор
(Джек Друри)
48:10
Габриэль Ландескуг
53:17
Адриан Кемпе
57:03
Брок Нельсон
57:38
Артемий Панарин
(Алекс Лаферрье, Бренд Кларк)
58:12
Джоэль Армиа
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит