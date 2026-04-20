Панарин повторил достижение Кузьменко в «Лос-Анджелесе»

Накануне «Лос-Анджелес» на выезде уступил «Колорадо» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Денвере и завершилась победой хозяев. В составе «Колорадо» шайбы забросили Арттури Лехконен (36-я минута) и Логан О'Коннор (46). У проигравших отличился российский форвард Артемий Панарин (58).

Артемий Панарин стал 13-м игроком в истории «Лос-Анджелеса», забившим гол в большинстве в своем дебютном матче плей-офф. Другим единственным хоккеистом, добившимся этого результата за последнее десятилетие, является Андрей Кузьменко (2025 год).

Также Панарин забросил 22-ю шайбу в плей-офф НХЛ. По этому показателю 34-летний хоккеист обошел Александра Радулова, на счету которого 21 гол. Также форвард «Лос-Анджелеса» сравнялся с Сергеем Гончаром (22) и теперь делит 17-е место в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ среди россиян. Рекорд по этому показателю принадлежит лучшему снайперу НХЛ — 40-летнему капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (77).

Счет в серии первого раунда плей-офф стал 1−0 в пользу «Колорадо», вторая игра противостояния состоится 22 апреля.

Колорадо
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
19.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18101 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Вратари
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(00:00-57:03)
Антон Форсберг
(57:38-59:17)
1-й период
10:54
Джоэль Армиа
2-й период
23:05
Матье Джозеф
26:46
Командный штраф
30:34
Куинтон Байфилд
31:15
Мартин Нечас
35:29
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон)
3-й период
45:50
Логан О`Коннор
(Джек Друри)
48:10
Габриэль Ландескуг
53:17
Габриэль Ландескуг
53:17
Адриан Кемпе
57:03
Брок Нельсон
57:38
Артемий Панарин
(Алекс Лаферрье, Бренд Кларк)
58:12
Джоэль Армиа
Статистика
Колорадо
Лос-Анджелес
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
