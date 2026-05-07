Хоккей. НХЛ
08.05
Филадельфия
:
Каролина
П1
3.16
X
4.18
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
П1
2.45
X
4.26
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2

«Металлург» объявил об уходе Набокова в сильнейшую команду НХЛ

Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе из команды вратаря Ильи Набокова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В мае 2025 года 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо», однако спустя два месяца было объявлено, что Набоков возвращается в «Металлург» и проведет там еще один сезон на правах аренды.

«Соглашение между “Металлургом” и “Колорадо” по Илье Набокову официально прекращено сегодня. Илья отправился в НХЛ, где будет подтверждать своё мастерство.

С одной стороны, нам грустно терять такого ценного игрока. Каждый болельщик “Металлурга” знает, какого это уровня голкипер. Редко кто в один сезон становился обладателем Кубка Гагарина, самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком. Но с другой, мы очень гордимся тем, что очередной наш воспитанник отправился играть с лучшими из лучших. За последние три года три игрока отправились напрямую из “Металлурга” в НХЛ, что говорит как об их сильных личных качествах, так и о уровне нашей системы.

Илья проделал большой путь, и сейчас начинается новая глава, в которой он, повторюсь, будет подтверждать свой уровень в сильном клубе, претендующем на очень высокие задачи. Не сомневаюсь, что в Колорадо он станет любимцем публики и примером для множества мальчишек, каким стал за это время в Магнитогорске», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Набоков является воспитанником «Металлурга» и выступал за команду в КХЛ с 2022 года. За четыре сезона он провел за «магнитку» 166 матчей, в которых одержал 88 побед (11 — всухую), отражая 92,1% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,28 шайбы за игру. В 2024 году Набоков помог «Металлургу» завоевать третий Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф, став самым молодым MVP в истории КХЛ.

«Колорадо» выбрал Набокова на драфте НХЛ 2024 года во втором раунде под общим 38-м номером. В этом сезоне «лавины» стали лучшей командой регулярного чемпионата НХЛ, одержав 55 побед в 82 матчах. В плей-офф «Колорадо» уверенно обыграл «Лос-Анджелес» (4−0) и на данный момент лидирует в серии второго раунда против «Миннесоты» (2−0).

В этом сезоне основными вратарями «Колорадо» были канадцы Скотт Веджвуд и Маккензи Блэквуд. Ожидается, что Набоков начнет свою заокеанскую карьеру с фарм-команды «лавин» в АХЛ, где будет бороться за место третьего вратаря команды с канадцем Трентом Миллером и шведом Исаком Пошем.

Набоков станет пятым россиянином в системе «Колорадо». В нынешнем сезоне за основную команду в НХЛ выступали нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, а в фарм-клубе играли форварды Даниил Гущин и Никита Прищепов.

Металлург Мг
3:4
1:2, 0:0, 2:1
ОТ
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
3.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Илья Набоков
(00:00-69:16)
Тимур Билялов
(00:00-69:16)
1-й период
03:30
Алексей Пустозеров
(Дмитрий Кателевский)
04:38
Илья Сафонов
06:01
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
11:13
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
11:47
Роман Канцеров
11:47
Кирилл Семенов
3-й период
44:25
Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
48:00
Никита Лямкин
50:42
Дмитрий Яшкин
(Михаил Фисенко, Григорий Денисенко)
58:07
Валерий Орехов
(Робин Пресс)
59:56
Егор Коробкин
Овертайм
69:16
Александр Барабанов
(Никита Лямкин)
Статистика
Металлург Мг
Ак Барс
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит