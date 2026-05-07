«Металлург» объявил об уходе Набокова в сильнейшую команду НХЛ

«Соглашение между “Металлургом” и “Колорадо” по Илье Набокову официально прекращено сегодня. Илья отправился в НХЛ, где будет подтверждать своё мастерство.



С одной стороны, нам грустно терять такого ценного игрока. Каждый болельщик “Металлурга” знает, какого это уровня голкипер. Редко кто в один сезон становился обладателем Кубка Гагарина, самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком. Но с другой, мы очень гордимся тем, что очередной наш воспитанник отправился играть с лучшими из лучших. За последние три года три игрока отправились напрямую из “Металлурга” в НХЛ, что говорит как об их сильных личных качествах, так и о уровне нашей системы.



Илья проделал большой путь, и сейчас начинается новая глава, в которой он, повторюсь, будет подтверждать свой уровень в сильном клубе, претендующем на очень высокие задачи. Не сомневаюсь, что в Колорадо он станет любимцем публики и примером для множества мальчишек, каким стал за это время в Магнитогорске», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.