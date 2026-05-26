Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Венгрия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
9.75
П2
1.16
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Норвегия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.91
П2
4.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
20.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швеция
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.41
П2
5.51
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.48
П2
2.50
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.14
X
6.02
П2
1.38
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Великобритания
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словения
5
:
Италия
1
П1
X
П2

Свечников высказался о победе над «Монреалем» в Кубке Стэнли

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ (3:2 ОТ).

Источник: Derek Cain/Getty Images

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил победную шайбу на 15-й минуте овертайма. Для форварда эта шайба стала второй в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 26-летнего Свечникова после 11 сыгранных матчей 5 (2+3) очков при показателе полезности «-2».

«Я думаю, дело в менталитете команды. Мы любим напряженные игры и не даем соперникам много шансов — именно поэтому мы побеждаем в овертаймах», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.

«Каролина» выиграла все пять овертаймов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли: один у «Оттавы», по два — у «Филадельфии» и «Монреаля».

«Харрикейнз» вышли вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Монреаля» в ночь на четверг, 28 мая.


Монреаль
2:3
1:2, 1:0, 0:0
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
26.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Bell Centre, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-74:06)
Фредерик Андерсен
(00:00-18:52)
Фредерик Андерсен
(19:00-74:06)
1-й период
04:46
Джален Чатфилд
08:24
Шейн Гостисбеер
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
15:28
Майкл Мэтисон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
16:22
Тэйлор Холл
(К`Андре Миллер, Джексон Блэйк)
19:00
Кайден Гуле
2-й период
24:18
Джордан Мартинук
24:43
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
32:42
Кайден Гуле
38:09
Джейк Эванс
38:09
Шон Уокер
3-й период
50:21
Ноа Добсон
Овертайм
74:06
Андрей Свечников
(Сет Джарвис)
Статистика
Монреаль
Каролина
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит