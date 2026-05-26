Свечников высказался о победе над «Монреалем» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил победную шайбу на 15-й минуте овертайма. Для форварда эта шайба стала второй в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 26-летнего Свечникова после 11 сыгранных матчей 5 (2+3) очков при показателе полезности «-2».
«Я думаю, дело в менталитете команды. Мы любим напряженные игры и не даем соперникам много шансов — именно поэтому мы побеждаем в овертаймах», — приводит слова Свечникова пресс-служба НХЛ.
«Каролина» выиграла все пять овертаймов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли: один у «Оттавы», по два — у «Филадельфии» и «Монреаля».
«Харрикейнз» вышли вперед в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч между командами пройдет на домашнем льду «Монреаля» в ночь на четверг, 28 мая.
Мартен Сан-Луи
Род Бриндамор
Якуб Добеш
(00:00-74:06)
Фредерик Андерсен
(00:00-18:52)
Фредерик Андерсен
(19:00-74:06)
04:46
Джален Чатфилд
08:24
Шейн Гостисбеер
(Марк Янковски, Эрик Робинсон)
15:28
Майкл Мэтисон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
16:22
Тэйлор Холл
(К`Андре Миллер, Джексон Блэйк)
19:00
Кайден Гуле
24:18
Джордан Мартинук
24:43
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
32:42
Кайден Гуле
38:09
Джейк Эванс
38:09
Шон Уокер
50:21
Ноа Добсон
74:06
Андрей Свечников
(Сет Джарвис)
