Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Клода Лемье

Клод Лемье был выбран «Монреалем» под общим 26-м номером на драфте НХЛ 1983 года. Он провел в лиге 21 сезон, сыграв в общей сложности в 1449 матчах. На счету игрока 944 (449+485) очка. Также Лемье забросил 80 шайб в матчах плей-офф. По этому показателю он занимает девятое место в истории НХЛ.