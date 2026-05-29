Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Клода Лемье

Ранее стало известно, что 60-летний Клод Лемье покончил с собой. Тело Лемье нашел его сын в одном из складских помещений их семейной мебельной компании в Лейк-Парке (штат Флорида).
«Лемье, настоящая легенда игры и один из самых неистовых спортсменов, которых когда-либо видел хоккей, ушел из жизни. Клод был другом семьи», — говорится в сообщении Трампа на странице в соцсетях.
Клод Лемье был выбран «Монреалем» под общим 26-м номером на драфте НХЛ 1983 года. Он провел в лиге 21 сезон, сыграв в общей сложности в 1449 матчах. На счету игрока 944 (449+485) очка. Также Лемье забросил 80 шайб в матчах плей-офф. По этому показателю он занимает девятое место в истории НХЛ.
Лемье является одним из девяти игроков в истории, которому удалось выиграть Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоевал трофей с «Монреалем» в 1986 году, «Нью-Джерси» (1995, 2000) и «Колорадо» (1996). В 1995 году Лемье был признан лучшим игроком плей-офф.
Также Лемье защищал цвета сборной Канады на первом Кубке мира в 1996 году, где «кленовые листья» в финальной серии до двух побед проиграли американцам (4:3 ОТ, 2:5, 2:5). Хоккеист завершил профессиональную карьеру в 2009 году.