Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
16:20
Швейцария
:
Норвегия
П1
1.20
X
8.75
П2
15.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
П1
1.97
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Как минимум два российских хоккеиста выиграют Кубок Стэнли-2026

Пять россиян поборются за Кубок Стэнли в финале «Каролины» и «Вегаса».

Источник: Reuters

В решающей серии сезона сыграют «Каролина» и «Вегас». «Каролина» в ночь на 30 мая одержала победу над «Монреалем» на домашней площадке со счетом 6:1 в пятом матче, завершив полуфинальную серию со счетом 4−1. Ранее «Вегас» выиграл серию у «Колорадо» в четырех встречах.

В составе «Каролины» играют нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин. 26-летний Свечников принял участие в 13 матчах текущего плей-офф, набрав 7 очков (3 заброшенные шайбы и 4 голевые передачи). 24-летний Никишин отметился одной голевой передачей в 11 играх.

За «Каролину» также заявлен вратарь Петр Кочетков, проведший лишь девять матчей в регулярном чемпионате нынешнего сезона. В случае успеха своего клуба 26-летний голкипер будет признан обладателем Кубка Стэнли при условии участия как минимум в одном матче финальной серии. Кроме того, в случае победы «Каролины» фамилия Кочеткова может быть нанесена на трофей после отдельного обращения клуба в НХЛ.

За «Вегас» в текущем сезоне выступают нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. 30-летний Барбашев записал на свой счет 12 очков (5 голов и 7 передач) в 16 матчах плей-офф. В случае победы он станет трехкратным обладателем Кубка Стэнли, ранее выиграв трофей с «Сент-Луисом» (2019) и «Вегасом» (2023). 25-летний Дорофеев набрал 14 очков (10 голов и 4 передачи) в 16 встречах и делит звание лучшего снайпера плей-офф с одноклубником Бреттом Хауденом.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует матчами в Роли 3 и 5 июня. Игры 7 и 10 июня состоятся в Лас-Вегасе. Как ранее сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, российские обладатели трофея, как и прежде, не смогут привезти его на родину.

Каролина
6:1
3:0, 2:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
30.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18931 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
(00:00-01:47)
Якуб Добеш
(02:28-55:22)
Якуб Добеш
(c 56:19)
1-й период
02:28
Андрей Свечников
09:17
Тэйлор Холл
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
09:17
Командный штраф
12:59
Андрей Свечников
15:12
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Александр Никишин)
16:52
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье)
2-й период
20:46
Ник Сузуки
23:41
Александр Никишин
27:19
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Логан Стэнковен)
30:56
Лэйн Хатсон
36:25
Командный штраф
38:02
Шейн Гостисбеер
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
3-й период
47:12
Николай Элерс
49:43
Шейн Гостисбеер
50:50
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
56:19
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
57:23
Командный штраф
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит