Куда пропал Хабиб Нурмагомедов — и чем он занимается сейчас

К 2018 году Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, а затем трижды защитил пояс. Самым громким стал бой с Конором Макгрегором — он завершился удушающим приемом, а Хабиб после победы прыгнул за сетку, начав массовую потасовку, которую потом обсуждали все мировые СМИ. Последние бои Хабиба были против Дастина Пуарье и Джастина Гэтжи, они закрепили его статус как одного из сильнейших бойцов десятилетия: на момент ухода у него было 29 побед и ни одного поражения.