Куда пропал Хабиб Нурмагомедов — и чем он занимается сейчас

Для мира смешанных единоборств его уход стал шоком: Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру на пике, с рекордом в 29 побед. Впервые за долгое время болельщики увидели бойца, который добровольно покинул спорт без единого поражения и громких скандалов. Сегодня он почти не появляется на публике, но продолжает влиять на мир ММА — уже как наставник, предприниматель и фигура, олицетворяющая дисциплину и верность принципам.
Как началась и развивалась карьера
Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году в селе Сильди в Дагестан и с раннего детства тренировался под руководством отца — знаменитого тренера Абдулманап Нурмагомедов. Сначала он занимался вольной борьбой, потом добавил дзюдо и боевое самбо — именно эта база позже принесла ему узнаваемый стиль в октагоне.
До выхода в мировые промоушены Хабиб успел стать двукратным чемпионом мира по боевому самбо и провести 16 профессиональных боев без единого поражения. В 2012 году он подписал контракт с UFC и быстро стал восходящей звездой: зрители обсуждали не только его победы, но и доминирующую манеру ведения боя, когда он буквально «прижимал» соперников к сетке и не давал шанса вырваться.
К 2018 году Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, а затем трижды защитил пояс. Самым громким стал бой с Конором Макгрегором — он завершился удушающим приемом, а Хабиб после победы прыгнул за сетку, начав массовую потасовку, которую потом обсуждали все мировые СМИ. Последние бои Хабиба были против Дастина Пуарье и Джастина Гэтжи, они закрепили его статус как одного из сильнейших бойцов десятилетия: на момент ухода у него было 29 побед и ни одного поражения.
Почему он ушел из спорта
В октябре 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, Хабиб объявил, что завершает карьеру. Для болельщиков это стало шоком: он был действующим чемпионом UFC, не знал поражений и выглядел так, будто может оставаться на вершине еще минимум несколько лет.
Оказалось, что решение связано с личным. За несколько месяцев до этого умер его отец и главный наставник Абдулманап Нурмагомедов — человек, который с детства вел его к титулу. Хабиб признавался, что после этой потери ему было тяжело продолжать, и он пообещал матери, что больше не выйдет в октагон без отца в углу.
Он ушел непобежденным, сохранив рекорд 29−0, и именно это стало частью его легенды — примером бойца, который смог остановиться на пике и не превратить карьеру в бесконечную гонку за победами.
Чем он занимается сейчас
После ухода из UFC Хабиб не исчез из мира спорта — просто сменил роль. Он стал тренером и ментором для молодых бойцов, собрав вокруг себя команду, в которую вошли его друзья и ученики из Дагестана. Среди них — бывший чемпион UFC Ислам Махачев, которого Хабиб готовил к титульным боям и выводил в октагон как главный секундант.
Параллельно он развивает собственный промоушен Eagle FC, проводящий турниры в России, на Ближнем Востоке и в США. Под брендом Eagle он продвигает молодых бойцов, инвестирует в спортивную инфраструктуру и открывает академии смешанных единоборств. Кроме того, Нурмагомедов участвует в бизнес-проектах в родном регионе — от фитнес-клубов и питания до образовательных инициатив и программ для молодежи.
При этом он почти не дает интервью и редко появляется на светских мероприятиях: в последние годы Хабиб сознательно снизил публичную активность и сосредоточился на закулисной работе.
Личная жизнь и принципы вне спорта
После завершения карьеры Хабиб вернулся к тихой жизни в Дагестан и старается не попадать в светскую хронику. Он женат с 2013 года, у него трое детей, и он принципиально не показывает семью — в интервью лишь говорит, что именно семья остается для него главным приоритетом.
Нурмагомедов избегает клубов и модных вечеринок, почти не посещает гала-мероприятия и подчеркивает, что старается быть примером для молодежи в родном регионе. Он регулярно участвует в благотворительных проектах, поддерживает спортивные школы и выступает с лекциями о дисциплине, религии и ценностях.
Его образ жизни стал полной противоположностью ярким и скандальным звездам ММА — вместо хайпа и громких заявлений он выбрал тишину и семью.