Стали известны гонорары участников главных боев UFC 294

В главном событии вечера Ислам Махачев победил Александра Волкановски.

По информации Sports Payouts, за свою победу Махачев получил вознаграждение в размере 1,79 млн долларов: 750 тысяч — за выход, 100 тысяч — за победу, 850 тысяч — процент с продажи прав на трансляцию боя, 50 тысяч — бонус за лучшее выступление вечера, 42 тысячи — спонсорские выплаты. Гонорар австралийца составил 1,58 млн долларов.

Второй по значению бой вечера завершился победой Хамзата Чимаева над Камару Усманом решением большинства судей.

Как сообщает источник, представляющий ОАЭ боец заработал 865 тысяч долларов: 250 тысяч — за выход, 100 тысяч — за победу, 500 тысяч — процент с продажи прав на трансляцию боя, 15 тысяч — поощрение от спонсоров.