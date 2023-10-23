События недели. «Зенит» и «Спартак» выиграли, Махачев защитил титул

Сборная России сыграла вничью с Кенией

Команда Валерия Карпина в товарищеском матче против сборной Кении сыграла вничью. Встреча, которая прошла на поле турецкого отеля в Анталье, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной России отличились Александр Соболев, он забил гол на 8-й минуте и Иван Обляков, который отличился на 89-й минуте. За сборную Кении голы забили Энтони Акуму и Масуд Джума.

Россия едва не проиграла Кении 9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Главные события 4-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке

Сборная Бразилии проиграла Уругваю со счетом 0:2. Неймар в этом матче получил травму, у него диагностировали разрыв крестообразной связки и разрыв мениска.

Сборная Аргентины обыграла Перу со счетом 2:0. Нападающий команды Лионель Месси в этом матче оформил дубль. Он установил рекорд по числу забитых мячей в южноамериканских отборочных турнирах, теперь на его счету 31 гол.

В других матчах Эквадор сыграл вничью с Колумбией, матч завершился со счетом 0:0. Сборная Парагвая обыграла Боливию со счетом 1:0. А сборная Венесуэлы выиграла у Чили со счетом 3:0.

Прошли заключительные матчи квалификации Евро-2024

Сборная Англии обыграла Италию со счетом 3:1. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дубль у англичан оформил нападающий Гарри Кейн, а также один мяч забил Маркус Рашфорд. Сборная Англии набрала 16 очков после 6 матчей и досрочно обеспечила себе первое место в группе С.

Сборная Казахстана совершила камбэк в матче с Финляндией благодаря бывшему полузащитнику ЦСКА Бактиеру Зайнутдинову. Финны забили первыми на 28-й минуте матча. Зайнутдинов на 77-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет, а на 90-й забил еще. Расклад в группе Н теперь такой: Дания и Словения с 19 очками лидируют, Казахстан отстает на четыре очка.

Сборная Сербии в шаге от выхода на Евро. Команда обыграла сборную Черногории со счетом 3:1 и занимает вторую строчку в группе G. Теперь Сербии осталось сыграть с Болгарией, занимающей последнее место. Лидирует в группе сборная Венгрии имея матч в запасе.

Три россиянки отобрались на малый Итоговый турнир WTA

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова отобрались на турнир WTA Elite Trophy. Турнир пройдет с 24 по 29 октября в китайском Чжухае. В нем примут участие 12 лучших теннисисток и шесть лучших пар теннисисток, не отобравшихся на Итоговый турнир WTA.

Умерла трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

Анфиса Резцова, первая в истории спортсменка, ставшая олимпийской чемпионкой в биатлоне и лыжных гонках умерла на 59-м году жизни. В женском биатлоне Резцова была первой в истории чемпионкой Олимпийских игр. В ее активе два олимпийских золота в биатлоне и одно в лыжных гонках.

Махачев победил Волкановски и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 294. Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей.

В соглавном бою вечера представляющий ОАЭ боец Хамзат Чимаев победил американца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Чимаева решением большинства судей.

Также в UFC дебютировал россиянин Шарабутдин Магомедов, который одержал победу над бразильцем Бруно Силвой единогласным решением судей. В другом бою россиянка Виктория Дудакова встретилась с представительницей США Джин Ю Фрей. Дудакова одержала победу единогласным решением судей. Россиянин Икрам Алискеров досрочно победил представляющего Бразилию Ворли Алвеса.

Победы Махачева и Чимаева на UFC 294 8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

«Зенит» и «Спартак» одержали победу и другие результаты 12-го тура РПЛ

«Зенит» на домашнем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. У хозяев дубль оформил бразилец Вендел и еще один гол забил Андрей Мостовой. У гостей отличился Роман Ежов. Сине-бело-голубые сократили отставание от лидера чемпионата «Краснодара» до пяти очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

«Спартак» уверенно выиграл матч у подопечных Сергея Юрана «Пари НН». Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. У красно-белых отличились полузащитники Данила Пруцев и Кристофер Мартинс Перейра. После этой победы «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице имея в своем активе 20 очков.

«Сочи» на выезде нанес поражение «Уралу» со счетом 4:1. У гостей отличились полузащитники Кирилл Кравцов, Никита Бурмистров и Мартин Крамарич, а также нападающий Иван Игнатьев. У «Урала» единственный гол в матче забил Андрей Егорычев. «Сочи» прервал серию из шести поражений подряд в РПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.