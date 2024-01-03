Усман Нурмагомедов не будет лишен титула чемпиона Bellator

Источник: Соцсети

Менеджер бойца Ризван Магомедов заявил, что 25-летний россиянин продолжит свои выступления в американском промоушене.

«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — сказал Магомедов.

7 октября 2023 года на турнире Bellator 300 Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула, единогласным решением судей победив американца Брента Примуса. В ноябре стало известно, что допинг-проба российского бойца дала положительный результат. Нурмагомедов был дисквалифицирован на шесть месяцев, а его бой с Примусом был признан несостоявшимся.