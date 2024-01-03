Усман Нурмагомедов не будет лишен титула чемпиона Bellator
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранит титул чемпиона Bellator в легком весе, несмотря на проваленный ранее допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС.
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранит титул чемпиона Bellator в легком весе, несмотря на проваленный ранее допинг-тест. Об этом сообщает ТАСС.
Менеджер бойца Ризван Магомедов заявил, что 25-летний россиянин продолжит свои выступления в американском промоушене.
«Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению дисквалификации, пока ясности нет», — сказал Магомедов.
7 октября 2023 года на турнире Bellator 300 Нурмагомедов провел вторую успешную защиту титула, единогласным решением судей победив американца Брента Примуса. В ноябре стало известно, что допинг-проба российского бойца дала положительный результат. Нурмагомедов был дисквалифицирован на шесть месяцев, а его бой с Примусом был признан несостоявшимся.
Усман Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в Bellator с 2021 года. Всего на его счету в ММА 17 побед в 17 поединках.