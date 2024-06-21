Сена остается загрязненной за месяц до начала Олимпийских игр

«На сегодняшний день образцы в Сене не соответствуют стандартам, которые будут у нас этим летом», — приводит слова Гийома агентство AFP.

Во время Олимпиады в Сене планируют провести соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде.

Несмотря на то, что в конце апреля выше по течению от Парижа была открыта новая водоочистная станция, другой крупный проект по созданию водной инфраструктуры, связанный с Олимпиадой, еще не открыт.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что планирует искупаться в Сене 23 июня. Позднее она перенесла заплыв, сославшись на выборы в парламент.

В начале апреля экологи из НКО Surfrider Europe сообщили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпиаде.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к предстоящим Олимпийским играм вода в Сене будет чистой.

На прошлой неделе МОК представил список из 14 российских спортсменов, которые по состоянию на 15 июня получили нейтральный статус для выступления на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены до участия в командных соревнованиях, а их награды не будут отображаться в медальном зачете.