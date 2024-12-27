Спортивные рекорды, которые никогда не будут побиты: часть два

Первую часть подборки вы можете найти по ссылке. А пока — ее продолжение.
Ярмила Кратохвилова — мировой рекорд в беге на 800 метров
Чехословацкая спортсменка Ярмила Кратохвилова специализировалась в беге на 400 и 800 метров. Более длинную дистанцию спортсменка впервые пробежала на соревнованиях в Мюнхене в 1983 году. Из-за судорог ей пришлось выступить в забеге на 800 метров. Кратохвилова преодолела два круга за 1 минуту 53,28 секунды, установив мировой рекорд, который является самым старым в легкой атлетике.
В этом же году на чемпионате мира в Риме Кратохвилова завоевала две золотых награды в беге на 400 и 800 метров. На данный момент на дистанции 800 метров меньше секунды рекордсменке уступили лишь Памела Джелимо и Кастер Семеня. Некоторые связывали успех Кратохвиловой с употреблением запрещенных веществ, но сама она отрицала применение допинга. На летних Олимпийских играх в Париже победительница забега на 800 метров британка Келли Ходжкинсон выиграла золото, показав результат 1 минута 56,72 секунды.
Майкл Фелпс — 23 золотых награды Олимпийских игр
Легендарный американский пловец Майкл Фелпс завоевал 28 наград на Олимпийских играх. Впервые Фелпс поехал на Олимпиаду в 2000 году в Сидней, там 15-летний спортсмен выступил на дистанции 200 метров баттерфляем и занял пятое место.
Спустя четыре года на Олимпийских играх в Афинах Фелпс выступал в статусе пятикратного чемпиона мира. Из Греции американец увез шесть золотых и две бронзовых награды. В 2008 году в Пекине Фелпс завоевал еще 8 золотых медалей. Позднее на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро Майкл Фелпс стал обладателем еще 12 наград, в том числе 9 золотых.
Ближайшей преследовательницей Фелпса является американская пловчиха Кэти Ледеки. Она является действующей спортсменкой. На Олимпийских играх в Париже американка завоевала две золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Теперь в активе Кэти Ледеки 9 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая медаль.
Марита Кох — мировой рекорд в беге на 400 метров
Спортсменка из Германии Марита Кох выступала в беге на 200 и 400 метров. За свою карьеру Кох установила несколько рекордов. Впервые она побила мировой рекорд в беге на 200 метров в 1978 году на соревнованиях в Эрфурте, пробежав дистанцию за 22,06 секунды. В этом же году спортсменка три раза улучшила мировой рекорд в беге на 400 метров — 49,19; 49,03 и 48,94 секунды.
Какое-то время обладательницей самого быстрого результата в беге на 400 метров была Ярмила Кратохвилова, но в 1985 году Кох на Кубке мира преодолела дистанцию за 47,60 секунды, установив рекорд, который не побит до сих пор. На Олимпийских играх в Париже победительница в беге на 400 метров Марилейди Паулино из Доминиканской Республики выиграла забег с результатом 48,17 секунды.
Арчи Томпсон — 13 голов в одном матче
Нападающий сборной Австралии Арчи Томпсон установил мировой рекорд по количеству забитых голов в одном матче. 11 апреля 2001 года сборная Австралии разгромила соперника в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года. Игра между Австралией и Американским Самоа прошла на стадионе в австралийском городе Кофс-Харбор и завершилась со счетом 31:0.
Арчи Томпсон забил 13 голов (на 12, 23, 27, 29, 32, 37, 42, 45, 56, 60, 65, 85 и 88-й минутах игры). Таким образом он побил рекорд в 10 забитых мячей футболиста сборной Дании Софуса Нильсена в матче против Франции на Олимпиаде в 1908 году (17:1).
Штеффи Граф — обладательница «Золотого Большого шлема»
Немецкая спортсменка Штеффи Граф — одна из лучших теннисисток XX века. Впервые Граф выиграла турнир Большого шлема в 1987 году. Всего на ее счету 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
В 1988 году Граф установила уникальное достижение. Она стала обладательницей «Золотого Большого шлема». В один год теннисистка выиграла Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. Также Штеффи Граф добавила к этому золото Олимпиады в Сеуле. Пока никто из спортсменов не смог повторить ее достижение.
Габриэла Райнш — мировой рекорд в метании диска
Немецкая легкоатлетка Габриэла Райнш начала спортивную карьеру в 14 лет. Она занималась прыжками в высоту и толканием ядра. В 1982 году Райнш решила перейти в метание диска.
В июне 1988 года на соревнованиях в Нойбранденбурге Райнш совершила попытку, показав результат 76,80 метра. Она побила прежний мировой рекорд чехословацкой спортсменки Зденьки Шильгавой на 2,24 метра. Годом ранее личный рекорд Габриэлы Райнш составлял 67,18 метра. На Олимпийских играх в Париже победительница в этой дисциплине американка Валари Оллман завоевала золото с результатом 69,50 метра.