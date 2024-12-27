Спортивные рекорды, которые никогда не будут побиты: часть два

В этом же году на чемпионате мира в Риме Кратохвилова завоевала две золотых награды в беге на 400 и 800 метров. На данный момент на дистанции 800 метров меньше секунды рекордсменке уступили лишь Памела Джелимо и Кастер Семеня. Некоторые связывали успех Кратохвиловой с употреблением запрещенных веществ, но сама она отрицала применение допинга. На летних Олимпийских играх в Париже победительница забега на 800 метров британка Келли Ходжкинсон выиграла золото, показав результат 1 минута 56,72 секунды.