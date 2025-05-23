WADA осудило проведение первой «Олимпиады на стероидах»

На протяжении многих лет мы наблюдали примеры того, как спортсмены страдали от серьезных долгосрочных побочных эффектов, вызванных использованием запрещенных веществ и методов. Некоторые из них умерли. Это та область, которая должна объединять все антидопинговые организации и правительства по всему миру, и не в последнюю очередь в США, где сейчас планируется провести это мероприятие. Мы приглашаем всех наших партнеров по чистому спорту, включая атлетов, присоединиться к нам и осудить это мероприятие, независимо от его богатых и влиятельных сторонников.