WADA осудило проведение первой «Олимпиады на стероидах»

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA). Эта организация осуждает проведение «Расширенных игр», где не будет допинг-контроля.
— WADA осуждает «Расширенные игры» как опасную и безответственную концепцию. Здоровье и благополучие спортсменов являются приоритетом номер один для нас.
Очевидно, что данное мероприятие поставит это под угрозу, поскольку оно направлено на поощрение использования спортсменами сильнодействующих веществ и запрешенных методов в целях развлечения и маркетинга.
На протяжении многих лет мы наблюдали примеры того, как спортсмены страдали от серьезных долгосрочных побочных эффектов, вызванных использованием запрещенных веществ и методов. Некоторые из них умерли. Это та область, которая должна объединять все антидопинговые организации и правительства по всему миру, и не в последнюю очередь в США, где сейчас планируется провести это мероприятие. Мы приглашаем всех наших партнеров по чистому спорту, включая атлетов, присоединиться к нам и осудить это мероприятие, независимо от его богатых и влиятельных сторонников.
С самого начала стало ясно, что организаторы «Расширенных игр» нацелены на продажу своей продукции и приуменьшают риски. То, что элитных спортсменов побуждают продвигать применение запрещенных и потенциально опасных веществ, вредно, особенно для молодежи. WADA предупреждает спортсменов и вспомогательный персонал, что если они примут участие в «Расширенных играх», то рискуют нарушить антидопинговые правила. Они также поставят под угрозу свою репутацию, поскольку рискуют навсегда остаться связанными с допингом, — говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.
В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и тяжелая атлетика. Автор проекта доктор Арон Д’Суза утверждает, что Enhanced Games значительно больше отвечают духу честной спортивной борьбы, нежели Олимпийские игры и другие крупнейшие старты. По его мнению, на Олимпиадах более 40% участников употребляют допинг и не попадаются, получая заведомое преимущество над остальными.
«Стероидные Игры» уже получили многомиллионные инвестиции. Один из спонсоров — сооснователь платежной системы PayPal Питер Тиль. А в феврале к проекту присоединился сын президента США Дональд Трамп-младший (в качестве партнера венчурной компании 1789 Capital).