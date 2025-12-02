Златан Ибрагимович выбран факелоносцем зимних Олимпийских игр

Ибрагимович вошел в число факелоносцев наряду с теннисисткой Джасмин Паолини, велогонщиком Филиппо Ганной, каратистом Луиджи Бусой и футболисткой Алишей Леманн.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
Ранее стало известно, что российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина смогут принять участие в Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, если смогут отобраться через квалификацию.
Также российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте. Накануне Дегтярев заявил, что на предстоящей Олимпиаде примут участие до 20 российских спортсменов.
Златан Ибрагимович занимает пост советника руководства итальянского клуба. За «Милан» Златан играл с 2010 по 2012 год, а также с 2020 по 2023 год. В июле 2023 шведский нападающий объявил о завершении карьеры.
Помимо россонери, на протяжении своей карьеры Златан Ибрагимович выступал за такие клубы как «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».