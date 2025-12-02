Златан Ибрагимович выбран факелоносцем зимних Олимпийских игр

Узнать больше по теме

Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста

Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.