Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев считает поломанным мировой спорт без России

Мировой спорт без российских и белорусских атлетов поломан. Такое мнение на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поздравляем весь гимнастический мир, весь борцовский мир, а сегодня еще одна новость — тайский бокс тоже полностью допущен с флагом и гимном. Эту работу мы ведем по поручению президента Путина. Она направлена на восстановление целостности мирового спорта, а без России и Беларуси он поломанный», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация ассоциаций муайтай вернула всем российским спортсменам право выступать на своих соревнованиях с флагом и гимном.

​​​​​Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, боксу, смешанным единоборствам и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания и Международной федерации гимнастики. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше