Дегтярев считает поломанным мировой спорт без России

«Поздравляем весь гимнастический мир, весь борцовский мир, а сегодня еще одна новость — тайский бокс тоже полностью допущен с флагом и гимном. Эту работу мы ведем по поручению президента Путина. Она направлена на восстановление целостности мирового спорта, а без России и Беларуси он поломанный», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация ассоциаций муайтай вернула всем российским спортсменам право выступать на своих соревнованиях с флагом и гимном.
Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, боксу, смешанным единоборствам и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания и Международной федерации гимнастики. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.