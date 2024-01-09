Боец ММА Монсон выступит за Россию в соревнованиях по нардам

Как сообщил РИА Новости промоутер Владимир Хрюнов, боец MMA Джефф Монсон будет участвовать в международных соревнованиях по нардам после завершения карьеры.

Ранее Монсон заявил, что проведет свой последний бой в феврале — реванш с Олегом Тактаровым. Боксерский поединок Монсона и Тактарова состоялся в августе 2023 года. Решением большинства судей была объявлена ничья.

«Это сложное решение, но жизнь продолжается. С Джеффом у нас много грандиозных планов. Он имеет очень большую перспективу: недавно он выиграл новогодний Кубок Кремля по нардам. Сейчас, скорее всего, он будет участвовать в международных соревнованиях и представлять Россию в этом виде спорта», — заявил Хрюнов.

«Джефф — уникальная личность, которая притягивает к себе положительную энергетику. Я думаю, мы еще много что с ним сделаем», — добавил промоутер.