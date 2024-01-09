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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец ММА Монсон выступит за Россию в соревнованиях по нардам

В феврале 2024 года Джефф Монсон планирует провести свой последний бой.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщил РИА Новости промоутер Владимир Хрюнов, боец MMA Джефф Монсон будет участвовать в международных соревнованиях по нардам после завершения карьеры.

Ранее Монсон заявил, что проведет свой последний бой в феврале — реванш с Олегом Тактаровым. Боксерский поединок Монсона и Тактарова состоялся в августе 2023 года. Решением большинства судей была объявлена ничья.

«Это сложное решение, но жизнь продолжается. С Джеффом у нас много грандиозных планов. Он имеет очень большую перспективу: недавно он выиграл новогодний Кубок Кремля по нардам. Сейчас, скорее всего, он будет участвовать в международных соревнованиях и представлять Россию в этом виде спорта», — заявил Хрюнов.

«Джефф — уникальная личность, которая притягивает к себе положительную энергетику. Я думаю, мы еще много что с ним сделаем», — добавил промоутер.

52-летний Джефф Монсон родился в США и большую часть карьеры провел под американским флагом, но в марте 2013 года заявил, что готов сменить гражданство США на гражданство РФ. В 2018 году Монсон получил российское гражданство и в сентябре того же года был избран в совет депутатов городского округа Красногорск. В 2020 году Монсон переехал в Уфу и открыл школу джиу-джитсу и грэпплинга, а в сентябре 2023 года стал депутатом башкирского парламента от партии «Единая Россия».

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 Боец ММА Монсон выступит за Россию в соревнованиях по нардам
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