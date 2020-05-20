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20:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 20 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 955 312+78 406
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось325 810+3 811
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 874 998+202 919
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
Источник: Агентство «Москва»

Названо имя футболиста «Уотфорда», сдавшего положительный тест на коронавирус

Защитник английского клуба «Уотфорд» Эдриан Мариаппа сдал положительный тест на коронавирус. Накануне во вторник клуб объявил, что заболевание выявлено у одного футболиста и двух сотрудников клуба. Многие игроки после этого отказались выходить на тренировки.

«С тех пор как я получил положительный результат (теста) во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — заявил футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ЦСКА не выявлены случаи коронавируса

Все футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административные работники команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Иностранные игроки «армейцев» должны вернуться в Москву к концу недели. Они также пройдут тесты и отбудут двухнедельный карантин.

Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня.

Отцу Нурмагомедова обещали лучшее лечение

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о состоянии отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап получит лучшее лечение», — сказал менеджер.

Накануне стало известно, что отец Нурмагомедова снова впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.

Коста-Рика первой в Америке возобновила чемпионат по футболу

Коста-Рика стало первой страной в Америке, возобновившей национальный футбольный чемпионат после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Коста-риканская лига была приостановлена 15 марта. Матчи возобновились во вторник без зрителей. Игроки, оставшиеся в запасе, наблюдали за матчем не на скамейке запасных, а на трибунах, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Во Франции отменили церемонию награждения лучших футболистов

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) решил не вручать награды лучшим игрокам по итогам сезона в 2020 году. Церемония должна была пройти 17 мая, но сначала была перенесена на неопределенный срок, а теперь и вовсе отменена.

«Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили, что в 2020 году не будет церемонии. Отсутствие лауреатов по итогам сезона позволит подчеркнуть значимость врачей, медсестер и всех тех, кто в последние два месяца борется с пандемией. Таким образом мы хотим поблагодарить их за мужество», — говорится в заявлении организации.

Чемпионат Франции был завершен досрочно и не будет доигран.

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