Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 20 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 20 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Защитник английского клуба «Уотфорд» Эдриан Мариаппа сдал положительный тест на коронавирус. Накануне во вторник клуб объявил, что заболевание выявлено у одного футболиста и двух сотрудников клуба. Многие игроки после этого отказались выходить на тренировки.
«С тех пор как я получил положительный результат (теста) во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — заявил футболист.
Все футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административные работники команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Иностранные игроки «армейцев» должны вернуться в Москву к концу недели. Они также пройдут тесты и отбудут двухнедельный карантин.
Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня.
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
«Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап получит лучшее лечение», — сказал менеджер.
Накануне стало известно, что отец Нурмагомедова снова впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.
Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) решил не вручать награды лучшим игрокам по итогам сезона в 2020 году. Церемония должна была пройти 17 мая, но сначала была перенесена на неопределенный срок, а теперь и вовсе отменена.
«Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили, что в 2020 году не будет церемонии. Отсутствие лауреатов по итогам сезона позволит подчеркнуть значимость врачей, медсестер и всех тех, кто в последние два месяца борется с пандемией. Таким образом мы хотим поблагодарить их за мужество», — говорится в заявлении организации.
Чемпионат Франции был завершен досрочно и не будет доигран.