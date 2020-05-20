Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 20 мая

Источник: Агентство «Москва»

Названо имя футболиста «Уотфорда», сдавшего положительный тест на коронавирус

Защитник английского клуба «Уотфорд» Эдриан Мариаппа сдал положительный тест на коронавирус. Накануне во вторник клуб объявил, что заболевание выявлено у одного футболиста и двух сотрудников клуба. Многие игроки после этого отказались выходить на тренировки.

«С тех пор как я получил положительный результат (теста) во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня взялся коронавирус. Это стало большим сюрпризом, потому что я действительно не покидал дом, кроме нескольких тренировок и случайной прогулки с детьми. Я в основном только занимался учебой с детьми и поддерживал форму», — заявил футболист.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2382b39270abb07b5e1c" data-vnd="2382b39270abb07b5e1c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2382b39270abb07b5e1c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В ЦСКА не выявлены случаи коронавируса

Все футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, а также тренерский штаб и административные работники команды сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Иностранные игроки «армейцев» должны вернуться в Москву к концу недели. Они также пройдут тесты и отбудут двухнедельный карантин.

Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 21 июня.

Отцу Нурмагомедова обещали лучшее лечение

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о состоянии отца спортсмена — Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хабиб общается с Путиным последние несколько дней. Он обещал, что Абдулманап получит лучшее лечение», — сказал менеджер.

Накануне стало известно, что отец Нурмагомедова снова впал в кому. Тренера подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения его крови кислородом.

Коста-Рика первой в Америке возобновила чемпионат по футболу

Коста-Рика стало первой страной в Америке, возобновившей национальный футбольный чемпионат после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Коста-риканская лига была приостановлена 15 марта. Матчи возобновились во вторник без зрителей. Игроки, оставшиеся в запасе, наблюдали за матчем не на скамейке запасных, а на трибунах, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Во Франции отменили церемонию награждения лучших футболистов

Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) решил не вручать награды лучшим игрокам по итогам сезона в 2020 году. Церемония должна была пройти 17 мая, но сначала была перенесена на неопределенный срок, а теперь и вовсе отменена.

«Сердце французского профессионального футбола не лежит ни к вечеринкам, ни к отдельным вознаграждениям в это время кризиса. Именно поэтому организаторы единодушно решили, что в 2020 году не будет церемонии. Отсутствие лауреатов по итогам сезона позволит подчеркнуть значимость врачей, медсестер и всех тех, кто в последние два месяца борется с пандемией. Таким образом мы хотим поблагодарить их за мужество», — говорится в заявлении организации.